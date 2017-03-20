Porto Recanati: incidente tra due vetture, una si ribalta, feriti ma non gravi. Si indaga sulla dinamica Tra i coinvolti anche due bambini, trasporti in ospedale per tutti i feriti

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Due auto, una Smart e una Fiat Punto, si sono scontrate nella notte del 18 giugno provocando un incidente in via Sorbellini a Porto Recanati.

All’interno della Punto erano presenti quattro persone, tra cui due bambini. A seguito della forte collisione, la Punto si sarebbe capovolta, e dopo lo schianto, due occupanti della Smart si sarebbero allontanati a piedi. Le persone coinvolte, rimaste ferite, sono subito state trasportate all’Ospedale Salesi di Ancona e a quello di Civitanova Marche, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati i Carabinieri con due pattuglie, insieme ai Vigili del Fuoco e a tre mezzi di soccorso del 118. La dinamica è tuttora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti, che stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire le eventuali responsabilità e le cause che hanno portato al violento impatto.