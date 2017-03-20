Marini si ferma ai quarti agli Europei Il fiorettista di Ancona eliminato nel fioretto a un passo dalla medaglia

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Niente medaglia per Tommaso Marini agli Europei di scherma di Antony, in Francia, che ieri 18 giugno hanno visto assegnare il titolo di fioretto individuale maschile.



L’azzurro si è fermato a un passo dalla semifinale, e dunque dalla zona medaglie, venendo sconfitto dal russo Anton Borodachev, forte e pure in giornata di grazia, nei quarti.

Un vero peccato perché il fiorettista, che da qualche tempo si allena nel Lazio, anche questa volta ha confermato nei primi turni, fino al ko contro Borodachev, il suo feeling con la rassegna continentale annuale, dove tra il 2022 e il 2025 ha conquistato ben sette medaglie, con quattro ori di cui uno individuale a Basilea nel 2024.

Già perché Tommaso Marini è sembrato subito in buona forma nelle prove del mattino del gruppo eliminatorio, dove ha fatto en-plein: al debutto supera l’ungherese Mihalyi 5-2, quindi l’israeliano Haviv 5-1, l’ucraino Chuchukalo per 5-2, lo spagnolo Zabala 5-4 e il francese Savin 5-3: cinque su cinque e si passa al tabellone a eliminazione diretta con il fiorettista anconetano che ha un bye nei trentaduesimi di finali iniziando direttamente dai sedicesimi.

Qui, batte il croato Petar File in un match sempre condotto con qualche stoccata di vantaggio, 15-10.

Negli ottavi, si sale di livello contro l’ungherese Gergely Toth, ma inizialmente non c’è storia con l’atleta delle Fiamme Oro davvero scatenato: l’azzurro piazza subito una stoccata dietro l’altra e va sul 6-1, quindi sul 9-3, poi sul 14-6. Sembra finita, ma non è così perché Toth reagisce, forse stimolato dalla clamorosa rimonta compiuta pochi minuti prima dal suo connazionale Mihalyi, vittorioso contro l’altro azzurro Guillaume Bianchi, campione in carica ma già eliminato negli ottavi dopo aver a lungo condotto il suo incontro.

Toth risale fino al 13-14 e mette tanti brividi, ma Marini interrompe la serie di stoccate magiare e chiude sul 15-13 qualificandosi per i quarti di finale assieme ad altri due azzurri.

Nei quarti di finale lo schermidore russo, dunque in pedana come Ain (Atleti Individuali Neutrali) Anton Borodachev, 26 anni, si rivela però un osso troppo duro fin dal principio. La prima stoccata, in realtà, è di Marini, che però poi ne incassa ben 13 consecutive, una serie negativa ancor peggiore di quella subita negli ottavi contro Toth.

Due stoccate di fila del dorico non illudono, perché Borodachev si conferma in grande forma e chiude sul 15-3 conquistando la semifinale.

Peccato, ma Tommaso, che lo scorso anno a Genova fu bronzo, ha un’altra occasione: domenica infatti gli Europei francesi si chiudono con la prova del fioretto a squadre a cui l’Italia arriva da campione in carica.