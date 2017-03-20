Howden sostiene Giorgia Della Valle nel percorso verso le Olimpiadi di Los Angeles Dal 20 al 24 giugno la velista senigalliese sarà impegnata nella Kieler Woche, in Germania

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Howden, broker assicurativo globale, sarà al fianco di Giorgia della Valle, atleta dello Yacht Club Italiano e tra le più promettenti interpreti della vela italiana, per supportarla, in qualità di sponsor, per la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Classe 2002, Giorgia della Valle si è affermata negli ultimi anni come una delle veliste italiane di riferimento nella categoria olimpica ILCA 6, una deriva singola tra le categorie più competitive e diffuse della vela internazionale. Nel corso della sua carriera ha conquistato numerosi risultati di rilievo nel panorama velico, tra cui il titolo di Campionessa del Mondo Under 21 ILCA 6 nel 2021, oltre a diversi piazzamenti di vertice nelle principali regate del circuito internazionale. Presenza costante nelle Gold Fleet dei principali appuntamenti della vela mondiale, occupa attualmente la 28ª posizione del ranking World Sailing, risultando la seconda atleta italiana nella categoria.

Howden accompagnerà l’atleta nel percorso di qualificazione ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, obiettivo centrale del suo programma agonistico per il quadriennio in corso. Il primo importante impegno sarà la Kieler Woche, in programma dal 20 al 24 giugno a Kiel, in Germania, una delle competizioni più prestigiose del calendario velico internazionale e tappa fondamentale verso l’appuntamento olimpico.

La scelta di sostenere Giorgia della Valle nasce dalla condivisione di valori che accomunano il mondo della vela d’altissimo livello e quello del brokeraggio assicurativo: preparazione, capacità di affrontare scenari complessi, resilienza e ricerca costante della migliore performance. Valori che guidano l’atleta nelle competizioni internazionali e che riflettono il modo in cui Howden affianca ogni giorno clienti e partner nell’affrontare contesti complessi e in continua evoluzione.

«Siamo orgogliosi di sostenere Giorgia in una fase così importante della sua carriera sportiva. Ci hanno colpito il talento, la determinazione e la serietà con cui affronta ogni giorno il proprio percorso sportivo e personale», ha affermato Luigi Sturani, CEO EMEA di Howden. «La vela è uno sport che richiede preparazione, capacità di adattamento e una visione di lungo periodo: caratteristiche che ritroviamo anche nel nostro modo di lavorare. Ecco perché accompagnare una giovane atleta che punta ai massimi livelli internazionali, con l’ambizione di rappresentare il nostro Paese ai Giochi Olimpici, è per noi motivo di grande soddisfazione.»

«Ogni allenamento e ogni regata rappresentano un passo importante per la mia crescita sportiva e personale nel percorso di qualificazione verso Los Angeles 2028. Poter contare sul sostegno di Howden è un’opportunità preziosa che mi permette di affrontare ogni tappa con ancora maggiore fiducia e motivazione», ha dichiarato Giorgia della Valle.