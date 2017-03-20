Karting: Fienaroli impone il ritmo sulla classifica di Coppa Italia ed allunga ancora Weekend caldissimo con doppia vittoria per il giovanissimo pilota senigalliese sul circuito Internazionale D'Abruzzo

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Si esce dal caldissimo weekend sul circuito Internazionale di Abruzzo (Ortona) dove il pilota Senigalliese Alessio Fienaroli 13 anni impone il ritmo sulla classifica di Coppa Italia con la vittoria in Prefinale e la Vittoria anche in Finale.



Alessio come ci riassumi questa esperienza??

Bhe!! Caldo molto caldo!!! ..a parte gli scherzi Io ed il team 3DK Umbria Motorsport siamo molto contenti nonostante non sia mai facile perché ogni gara ed ogni pista hanno i loro perché, siamo sempre davanti grazie al lavoro di tutti .. Io Gareggio, noi gareggiamo per divertirci ma con estrema passione e serietà mettendo tanto impegno e sacrificio in quello che facciamo

Siamo stati davanti anche questa volta ed abbiamo allungato il distacco sul secondo in classifica di Coppa Italia di circa 80 punti se non erro, comunque abbiamo fatto una P2 in qualifica, una P1 in Gara uno e una P1 anche in finale… per poi vedermi retrocesso di 3 secondi in P4 perché secondo il direttore di gara “avrei dettato una partenza troppo lenta, pazienza la prossima la faremo meglio!

Siamo sempre stati davanti fino ad ora ed i punti che abbiamo in campionato nessuno me li ha regalati sono frutto di tanto lavoro e passione, quindi come non essere contento!

Ringrazio tutti quelli ci seguono e ci danno una mano anche perché ce la sto mettendo tutta e tra Campionato Italiano e Coppa Italia gli impegni sono veramente molti, ringrazio il Team 3Dk Umbria Motorsport capitanato da Marco Scarscelli, mio padre Fabio e mia mamma Emma e tutta la mia famiglia

Un saluto a tutti