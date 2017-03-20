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Dalla Regione 140 milioni di euro per la prevenzione contro il dissesto idrogeologico

"Un investimento senza precedenti per la protezione e la valorizzazione del territorio marchigiano"

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Cronaca
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Stefano Stefoni e Tiziano Consoli

Un investimento complessivo di quasi 140 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio marchigiano e per rafforzare la prevenzione contro il dissesto idrogeologico, con opere destinate a ridurre il rischio idraulico e a migliorare la resilienza del territorio di fronte agli eventi meteorologici estremi.

È il cuore del programma degli interventi già realizzati e di quelli in fase di progettazione, illustrato mercoledì mattina nel corso di una conferenza stampa dall’assessore alla Difesa del suolo e della costa, Tiziano Consoli, dalla presidente del Consorzio di Bonifica Marche, Francesca Gironi, con i vertici del CBM, i tecnici dell’ente, il direttore del Dipartimento della Protezione civile regionale e Sicurezza del Territorio, Stefano Stefoni, e rappresentanti del Genio civile Marche Nord e Marche Sud.

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