Approvato il Piano AIB 2026 per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi L'assessore regionale Consoli: "Investire nella prevenzione significa tutelare il patrimonio ambientale delle Marche"

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La Regione Marche ha approvato il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per l’anno 2026, lo strumento operativo che definisce l’organizzazione, le procedure e le azioni necessarie per prevenire e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi sul territorio marchigiano.

Il Piano, predisposto dal Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio in attuazione della normativa nazionale di settore, rappresenta il principale riferimento per il coordinamento delle attività di monitoraggio, prevenzione, avvistamento, spegnimento e gestione delle emergenze legate agli incendi boschivi, coinvolgendo l’intero sistema regionale composto da Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, enti locali e volontariato organizzato.