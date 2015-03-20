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Approvato il Piano AIB 2026 per la prevenzione e il contrasto degli incendi boschivi

L'assessore regionale Consoli: "Investire nella prevenzione significa tutelare il patrimonio ambientale delle Marche"

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L'elicottero dell'elisoccorso dei Vigili del Fuoco, 115

La Regione Marche ha approvato il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per l’anno 2026, lo strumento operativo che definisce l’organizzazione, le procedure e le azioni necessarie per prevenire e contrastare il fenomeno degli incendi boschivi sul territorio marchigiano.

Il Piano, predisposto dal Dipartimento Protezione Civile e Sicurezza del Territorio in attuazione della normativa nazionale di settore, rappresenta il principale riferimento per il coordinamento delle attività di monitoraggio, prevenzione, avvistamento, spegnimento e gestione delle emergenze legate agli incendi boschivi, coinvolgendo l’intero sistema regionale composto da Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, enti locali e volontariato organizzato.

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Regione Marche
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Pubblicato Sabato 13 giugno, 2026 
alle ore 3:00
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