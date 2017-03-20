Giornata contro l’emicrania a Senigallia Servizi specifici gratuiti al Principe di Piemonte

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Una giornata dedicata all’emicrania, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: il prossimo 17 giugno si svolgerà l’iniziativa della Fondazione Onda ETS, giunta alla sua quarta edizione.

In oltre 140 ospedali del network con il Bollino Rosa saranno offerte gratuitamente alla popolazione visite neurologiche, consulenze con gli esperti, test, conferenze e materiale informativo. L’elenco completo delle strutture aderenti e dei servizi disponibili è consultabile sul sito https://iniziative.fondazioneonda.it/ricerca/index/w44



Nella AST Ancona, in particolare, aderiscono all’iniziativa gli Ospedali “Principe di Piemonte” di Senigallia e “Carlo Urbani” di Jesi. Presso la UOC Neurologia del Presidio Ospedaliero di Senigallia, nella giornata del 17 giugno, il Dr. Alessandro Montanari sarà a disposizione per visite/consulenze presso l’ambulatorio di Neurologia, al 3° piano – monoblocco D2, dalle ore 14,30 alle ore 17,30 (per prenotazioni telefonare al numero dell’ANDOS 3471313584 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18). Anche presso l’Ospedale di Jesi verranno effettuate visite nella stessa giornata dedicata all’emicrania, dalla Dr.ssa Eva Perticaroli, dalle ore 9,30 alle ore 12, presso l’Ambulatorio Neurologia II livello (per prenotazioni telefonare allo 0731 534512 dalle 10,30 alle 13).



L’emicrania è una malattia neurologica cronica e disabilitante, caratterizzata da attacchi ricorrenti di cefalea di intensità moderata o severa, spesso associati a nausea, vomito e ipersensibilità agli stimoli sensoriali. A livello globale, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante, interessando circa il 14% della popolazione adulta mondiale. In Italia si stimano oltre 6 milioni di persone affette, di cui circa il 70% donne, interessate dalla malattia con una frequenza circa tre volte superiore rispetto agli uomini, in larga parte per il ruolo degli ormoni femminili. Nonostante l’elevata diffusione e il forte impatto, l’emicrania rimane ancora oggi sotto-diagnosticata e sotto-trattata, con tempi d’attesa per una prima visita che possono variare tra i due e i sei mesi e un persistente rischio di cronicizzazione.



L’iniziativa di giugno, inserita nel percorso della Fondazione Onda, è rivolta a tutta la popolazione e ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi di questa malattia per un accesso tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura ad essa dedicati.

Ast Ancona