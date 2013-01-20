Il camper dell’associazione Sea Shepherd fa tappa a Senigallia Lunedì 1° giugno alle ore 17.00

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Il 1 giugno il camper “Enzo” di Sea Shepherd Italia sarà a Senigallia con incontri, attività formative e momenti divulgativi dedicati alla protezione delle tartarughe marine e del Mediterraneo, insieme a Fondazione Cetacea in collaborazione con CIMASUB e Lega Navale Senigallia.

LUNEDÌ 1 GIUGNO

Riccione, Fondazione Cetacea – ore 9:00

Senigallia, ore 17:00, CIMASUB – vicino alla Lega Navale porto turistico, Via della darsena snc

Durante il tour parleremo di tartarughe marine, riconoscimento e monitoraggio dei nidi, reti fantasma e tutela degli ecosistemi marini.

CHI È SEA SHEPHERD?

Costituita nel 1977, Sea Shepherd è un’organizzazione internazionale senza fini di lucro la cui missione è fermare la distruzione degli habitat naturali e il massacro delle specie selvatiche negli oceani di tutto il mondo, al fine di conservare e proteggere gli ecosistemi marini e la biodiversità.

Sea Shepherd pratica la tattica dell’azione diretta per investigare, documentare e intervenire quando necessario, mostrando al mondo e impedendo le attività illegali in alto mare. Salvaguardando la delicata biodiversità degli ecosistemi oceanici, Sea Shepherd opera per assicurarne la sopravvivenza per le generazioni future.

La flotta di Sea Shepherd è composta da otto navi, con a bordo equipaggi di volontari provenienti da tutto il mondo.

Tra le numerose campagne sostenute in quasi 50 anni di storia ricordiamo quelle in Canada contro il massacro delle foche, alle Isole Faroe contro la mattanza di globicefali e altri delfini, e in Mediterraneo contro la pesca illegale. La campagna storica che ha permesso al grande pubblico di conoscere Sea Shepherd è quella condotta in Oceano Antartico, dove per più di 10 anni la flotta ha combattuto e contrastato la caccia ai cetacei. Inoltre, al fine di contrastare la pesca illegale in Africa, in 6 anni Sea Shepherd ha permesso l’arresto di 80 pescherecci che svolgevano attività di bracconaggio.

In Italia, Sea Shepherd è attiva con:

• Operazione Siracusa per la difesa dell’Area Marina Protetta del Plemmirio

• Operazione Torre Guaceto per la protezione dell’Area Marina Protetta di Torre Guaceto in Puglia

• Operazione Cinque Terre per la difesa dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre

• Operazione Jairo per difendere, conservare e proteggere le tartarughe marine, in particolare la Caretta caretta

• Operazione SISO per la protezione del delicato ecosistema delle Isole Eolie dalla pesca illegale non dichiarata e non regolamentata, in particolare per documentare la reale situazione dell’uso dei FAD nel sud Tirreno

• Ghostnet Campaign incentrata sull’enorme problema degli attrezzi da pesca abbandonati in mare: reti, lenze, nasse, ami, piombi e qualunque attrezzatura ittica deliberatamente o accidentalmente abbandonata in acqua

• Campagna Difesa Foca Monaca per proteggere la foca monaca del Mediterraneo, la Monachus monachus

• Anguilla Campaign per il contrasto della pesca illegale di anguille.

Sea Shepherd esiste e opera nelle proprie campagne grazie alla volontà e al supporto dei singoli individui: volontari e sostenitori.

Visitate il sito e la pagina Facebook di Sea Shepherd Italia per restare aggiornati sulle campagne e per sapere come aiutare a mantenere la nostra flotta in mare.