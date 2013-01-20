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Grande partecipazione all’auditorium San Rocco per l’evento con gli attivisti della Global Sumud Flotilla

"Le loro voci hanno ricostruito un percorso collettivo e internazionale"

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Evento all'auditorium San Rocco con gli attivisti della Global Sumud Flotilla

#Senigallia ha risposto ancora. In centinaia, dentro e fuori l’auditorium San Rocco, ad ascoltare Vittorio, Maurizio e Marco.

Le loro voci hanno ricostruito un percorso collettivo e internazionale: dalla preparazione delle barche in Spagna alla partenza in Sicilia; dal training su come comportarsi in mare a come mantenere la calma davanti alle truppe dell’IDF; dall’attacco alle prime barche nelle acque internazionali al largo della Grecia, fino all’assalto finale a poche miglia nautiche da Gaza.

Poi l’orrore, la “Bolzaneto israeliana”: minacce, pestaggi, umiliazioni, spari, stupri. Un dispositivo di comando e controllo volto a neutralizzare i corpi, a sottometterli: nuda vita, avrebbe detto il filosofo.

Tre giorni nelle mani delle truppe di Ben-Gvir: un assaggio della quotidianità di ogni palestinese.

Tante poi sono state le domande e le riflessioni, perché la causa palestinese è il paradigma distopico di un mondo dove vige un solo diritto: quello della forza e del denaro. A questo mondo – a questo mondo in essere – siamo chiamati a resistere con ogni mezzo necessario.

Spazio Autogestito Arvultùra
Scuola di Pace “Vincenzo Buccelletti” – Comune di Senigallia
Factory Zero Zero
Collettivo Transfemminista Ortica
Marche per la Palestina
Glomeda
Global Sumud Flotilla

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