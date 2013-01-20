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Vino, Preti e Belle Donne a Filetto e Grottino nel 1869

Poesie di Don Pasquale Barbaresi e sonetti campagnoli letti da Donato Mori

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Cultura e Spettacoli
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Domenica 31 maggio alle 17,30, nel Circolo ACLI a Filetto di Senigallia, Donato Mori leggerà alcune simpatiche poesie inedite scritte nel 1869 da Don Pasquale Barbaresi di Castelleone di Suasa, sacerdote, maestro elementare e poeta.


I suoi versi parlano di belle donne (a cominciare dall’ostessa di Grottino), buon vino, sacerdoti gaudenti, perpetue ubriacone o affascinanti e altri personaggi di Filetto, Grottino e San Silvestro.

Mori alternerà le declamazioni all’esecuzione di alcuni stornelli campagnoli locali dell’epoca, accompagnandosi con l’organetto, rievocando così l’atmosfera festosa che si respirava nell’osteria di Grottino e in altre zone del circondario nell’Ottocento.
Le poesie inedite di Barbaresi sono tratte da un quaderno manoscritto trovato sul mercato antiquario in Veneto dal prof. Patrizio Manoni originario di Ostra e sono state gentilmente segnalate a Donato Mori dal prof. Bruno Morbidelli di Ostra.
Lo spettacolo poetico-musicale, ad ingresso libero, è organizzato dal Circolo ACLI a. p. s. di Filetto ed è di grande interesse per conoscere la cultura popolare del territorio.

Circolo ACLI a. p. s. di Filetto

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Venerdì 29 maggio, 2026 
alle ore 9:47
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