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Donne e informazione locale: seminario proposto da Corecom e OdG Marche

Cresce il numero di imprese femminili nel settore comunicazione, ma resta il gap nei temi delle notizie

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Cronaca
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Seminario su donne e informazione locale

Si attesta nella percentuale del 31% la presenza delle donne nelle notizie trattate dalle tv locali marchigiane. E’ uno dei principali dati emersi dalla ricerca a campione del Glocal media monitoring project, portata avanti dall’Osservatorio di Pavia e spiegata nel corso del seminario “Rappresentanza e rappresentazione delle donne nell’informazione locale”, promosso dal Comitato regionale per le comunicazioni delle Marche, con Agcom e Ordine dei giornalisti.

Nei saluti introduttivi Cinzia Grucci, presidente Co.re.com., ha inserito l’iniziativa a Palazzo Li Madou nel monitoraggio avviato da tempo sulla presenza femminile sui mezzi di comunicazione, focalizzata lo scorso anno su TgR e carta stampata locale, e rivolto questa volta alle emittenti televisive locali.

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