Lo spettacolo “Restare liberi” di Max Cimatti al Teatro Portone di Senigallia Lunedì 1 giugno 2026 alle ore 21:30 l'attore e narratore romagnolo accompagnato dalla musica di Martin Navello. Ingresso gratuito

173 Letture Cultura e Spettacoli

Nell’ambito dell’ampio programma di iniziative intorno alla data del 2 giugno, con già qualche evento del 2 giugno off svoltasi, apre in anteprima la Festa della Repubblica e della Pace con lo spettacolo “Restare Liberi” di Max Cimatti.

Un 2 giugno 2026 che vede un anniversario straordinario: il primo voto alle donne e, soprattutto, il voto al referendum tra monarchia e repubblica che sancì la nascita della Repubblica italiana e l’effettivo via libera alla composizione e costruzione della nostra Costituzione nata dall’esperienza della Resistenza e dalla lotta partigiana contro il nazifascismo.

“Restare Liberi” è un intenso spettacolo di narrazione civile ideato e interpretato dall’attore e narratore romagnolo.

Accompagnato dalle musiche di Martin Navello, lo spettacolo è un viaggio nella memoria, nella coscienza e nell’etica, incentrato sulla fi gura di un giovane giudice in crisi di coscienza. Attraverso i suoi pensieri, Cimatti porta sul palco storie di uomini e donne che hanno lottato per la giustizia e la libertà, pagando spesso prezzi altissimi.

Max Cimatti è un ravennate classe ‘71 che nel 2013 lascia la sua città e si trasferisce nelle Marche per abbracciare un nuovo stile di vita e per dedicarsi ai suoi sogni, tra questi la scrittura. È autore di racconti apparsi in varie antologie e del romanzo “L’uomo di Elcito”, ed. Meridiano Zero (2017). Un secondo romanzo è in arrivo nel 2026. Dal 2016 al 2021 conduce la scuola di scrittura fAutori, di cui è fondatore. Attualmente gestisce il gruppo di lettura della biblioteca comunale di Jesi e il festival Jesinfsabula. Dal 2020, nelle vesti di narratore e performer, porta nei teatri di Marche ed Emilia Romagna spettacoli di narrazione, intimisti e originali, su piccoli grandi fatti/personaggi della storia.

Martin Navello è un musicista e cantante argentino, nato a Buenos Aires.

Lo stile musicale è cantautorale, sono storie con diverse sfumature tra il blues, il reggae, il folk e i ritmi latini. Si ispira a grandi artisti come Fabrizio De André, Paolo

Nutini, Spinetta, Mercedes Sosa, Jorge Drexler e Manu Chao. La sua musica è un ponte tra due mondi, un modo per comunicare le sue emozioni e le sue esperienze, un invito a viaggiare con Martin a scoprire una nuova realtà. I suoi progetti più importanti al momento sono la sua live band “Martìn Navello y Los Locos” e la collaborazione con il narratore Max Cimatti. Vive in mezzo alla natura tra le colline del Montefeltro dove scrive le sue canzoni originali in doppia lingua tra l’italiano e lo spagnolo con la speranza di creare ponti di diversità tra le diverse culture.

Scuola di Pace “V.Buccelletti” e ANPI Senigallia sono orgogliosi di portare a Senigallia una voce potente come quella di Max Cimatti e la musica di Martin Navello, lunedì 1 giugno 2026 alle ore 21:30 al Teatro Portone.

Ingresso gratuito.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

ANPI Senigallia Sezione Giulia Giuliani e Luigi Olivi