Roberto Polverari: una mostra fotografica per raccontare un uomo, una città, un tempo Inaugurazione a Senigallia sabato 30 maggio presso il Musinf, in via Marchetti, 73. Resterà aperta fino al 20 giugno 2026

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Sarà inaugurata sabato 30 maggio 2026 alle ore 18.30, presso il MUSINF – Museo d’Arte Moderna, dell’Informazione e della Fotografia di Senigallia, nella Sala Carlo Emanuele Bugatti (Via Marchetti, 73), la mostra fotografica dedicata a Roberto Polverari, a due anni dalla sua scomparsa.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione “Gli amici dell’Unità solidale”, nasce con l’intento di rendere omaggio a una figura profondamente radicata nella vita sociale, culturale e politica della città, restituendo al pubblico una selezione significativa dei suoi scatti fotografici. Un lavoro che non è solo testimonianza visiva, ma vero e proprio racconto collettivo: attraverso l’obiettivo di Polverari prende forma una narrazione autentica della società, della città di Senigallia e del suo territorio, colti nei loro momenti pubblici e privati, nelle trasformazioni e nelle continuità.

La mostra rappresenta anche un’occasione per rileggere oltre mezzo secolo di storia locale: dalle manifestazioni politiche alle feste popolari, dagli eventi culturali ai momenti di vita quotidiana. Sempre presente, discreto ma attento, Polverari ha documentato con passione e sensibilità un mondo in evoluzione, mantenendo nel tempo uno sguardo partecipe e profondamente umano.

Come ricorda Silvana Amati, già Senatrice della Repubblica Italiana e Presidente dell’Istituto Gramsci Marche, Roberto è stato “compagno nel senso più inclusivo della parola”, capace di attraversare generazioni diverse mantenendo vivi legami, ideali e senso di comunità. Accanto a lui, costante presenza, la macchina fotografica: strumento di memoria e di impegno civile.

Anche Stefano Schiavoni, già Assessore alla Cultura del Comune di Senigallia e membro del Comitato Scientifico del MUSINF, sottolinea il valore del suo lavoro come esempio autentico di “volontariato culturale”: un’attività svolta con dedizione, intelligenza e passione, che oggi consente di ricostruire storie, eventi e protagonisti del territorio.

Un ringraziamento particolare, da parte del Presidente Luciano Magi Galluzzi, è rivolto a tutti coloro – amici e compagni di Roberto – che hanno contribuito al progetto espositivo.

La mostra è stata realizzata grazie all’impegno di un gruppo di amici e collaboratori: Paola Casagrande, Leonardo Cemak, Luciano Di Rosa, Daniele Genovali, Lucia Giorgio, Elisabetta Moroni, Marco Pettinari, Pico Romagnoli, Euclide Sartini, Simone Tranquilli (Quilly) e Paolo Turchi.

All’iniziativa hanno aderito ANPI Senigallia – Sezione Giulia Giuliani e Luigi Olivi, l’Istituto Gramsci Marche e l’Associazione Carlo Emanuele Bugatti – Amici del MUSINF, con la collaborazione del ristorante Seta, a testimonianza del forte legame tra Polverari e il tessuto culturale e civile della città.

La mostra resterà aperta al pubblico fino al 20 giugno 2026, con i seguenti orari: venerdì, sabato e domenica dalle 18.00 alle 20.00, con apertura straordinaria serale il sabato dalle 21.00 alle 23.00.

Questa esposizione non è soltanto un omaggio, ma un invito a riscoprire, attraverso le immagini, un patrimonio di memoria condivisa. Un modo per ritrovarsi, ricordare Roberto e continuare a guardare il nostro territorio come lui ci ha insegnato, con occhi attenti, consapevoli e partecipi.

Da Gli Amici dell’Unità Solidale