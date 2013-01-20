Potere al Popolo Ancona e Senigallia condannano attacchi di Ciccioli e Canafoglia "Global Sumud Flotilla: solidarietà agli attivisti rientrati. Giù le mani dai nostri compagni"

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Potere al Popolo Ancona e Senigallia esprimono piena solidarietà agli attivisti di Marche per la Palestina Marco Montenovi e Vittorio Sergi, rientrati dopo essere stati illegalmente fermati, detenuti e torturati dalle autorità israeliane nel corso della missione della Flotilla diretta a Gaza per portare aiuti umanitari a una popolazione vittima di genocidio e per rompere l’assedio imposto dallo Stato terrorista di Israele.

Per questo ieri eravamo presenti alla conferenza stampa con gli attivisti rientrati. Le testimonianze che abbiamo ascoltato confermano ciò che da tempo denunciamo: donne e uomini hanno scelto di mettere in gioco sé stessi per portare solidarietà concreta a un popolo sotto assedio, che da oltre ottant’anni resiste a un genocidio fatto di occupazione illegale dei propri territori, detenzione arbitraria di prigionieri politici, pulizia etnica, bombardamenti di ospedali, scuole e infrastrutture civili.