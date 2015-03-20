Logo farmacieFarmacie di turno


Manocchi Dr.ssa Francesca
Adesso
20°
Martedì
12° / 21°
Mercoledì
13° / 22°
Giovedì
14° / 23°
Venerdì
15° / 24°
Sabato
15° / 24°
Domenica
15° / 25°
Lunedì
15° / 26°
Martedì
17° / 26°
Mercoledì
18° / 27°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Autonoleggio Mariotti Massimo Senigallia - Noleggio auto, city car, suv, scooter, furgoni

Prospettive e sviluppo del porto di Senigallia

Incontro pubblico giovedì 21 maggio

137 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia

PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL PORTO DI SENIGALLIA

Incontro pubblico

Giovedì 21 maggio ore 18,30

Lega Navale g.c. Porto di Senigallia

Nel corso dell’incontro verranno trattate, in particolare, le proposte avanzate dalla Amministrazione Comunale al Contratto di Fiume del 19 marzo 2026 che riguardano:

– IL PROLUNGAMENTO DELL’ARGINE DESTRO DEL FIUME MISA

Di cui verranno evidenziate le criticità del progetto, dalle ipotesi di partenza alle conclusioni, e i cui effetti creeranno grossi problemi al sistema portuale, in particolare all’accesso del porto.

-RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO TRA LA DARSENA N.BIXIO E IL FIUME MISA

L’amministrazione ripropone l’apertura della darsena, isolata dal fiume nel 2009, come mitigazione del rischio idraulico per la città, considerandola come vasca di espansione per le piene. Verranno evidenziate, anche in questo caso, le ipotesi inesatte di partenza e le prevedibili conseguenze che produrranno seri danni alle attività portuali.

Intervengono:

Ing. Mauro Rognoli

Candidato indipendente per la lista

Senigallia Cambia – Cambia Senigallia – AVS

Dario Romano

Candidato a Sindaco per la coalizione di centrosinistra

Prof. Maurizio Brocchini

Docente di idraulica Università Politecnica delle Marche

A seguire sarà offerto un aperitivo conviviale

Lista Senigallia Cambia – Cambia Senigallia – AVS

Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura