Prospettive e sviluppo del porto di Senigallia
Incontro pubblico giovedì 21 maggio
PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL PORTO DI SENIGALLIA
Incontro pubblico
Giovedì 21 maggio ore 18,30
Lega Navale g.c. Porto di Senigallia
Nel corso dell’incontro verranno trattate, in particolare, le proposte avanzate dalla Amministrazione Comunale al Contratto di Fiume del 19 marzo 2026 che riguardano:
– IL PROLUNGAMENTO DELL’ARGINE DESTRO DEL FIUME MISA
Di cui verranno evidenziate le criticità del progetto, dalle ipotesi di partenza alle conclusioni, e i cui effetti creeranno grossi problemi al sistema portuale, in particolare all’accesso del porto.
-RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO TRA LA DARSENA N.BIXIO E IL FIUME MISA
L’amministrazione ripropone l’apertura della darsena, isolata dal fiume nel 2009, come mitigazione del rischio idraulico per la città, considerandola come vasca di espansione per le piene. Verranno evidenziate, anche in questo caso, le ipotesi inesatte di partenza e le prevedibili conseguenze che produrranno seri danni alle attività portuali.
Intervengono:
Ing. Mauro Rognoli
Candidato indipendente per la lista
Senigallia Cambia – Cambia Senigallia – AVS
Dario Romano
Candidato a Sindaco per la coalizione di centrosinistra
Prof. Maurizio Brocchini
Docente di idraulica Università Politecnica delle Marche
A seguire sarà offerto un aperitivo conviviale
Lista Senigallia Cambia – Cambia Senigallia – AVS
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