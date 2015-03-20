Giancarla Tantucci candidata per Senigallia Cambia – Cambia Senigallia – Avs Continua la presentazione delle liste

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Credo che il segreto di tutto sia lavorare con passione! Anche in politica.



Per farlo occorre che si scelga di fare le cose giuste per sé e questo è possibile solo con un buon ORIENTAMENTO.

Orientamento che nasce dalla consapevolezza di sé.

Grazie a quarantatré anni di attività suddivisi tra il settore privato e quello pubblico, ho eletto l’orientamento e la passione a pilastri del mio cammino. Le mie fondamenta si sono consolidate dapprima in azienda e poi in Regione Marche presso i Lavori Pubblici; dal 2001, opero con orgoglio come tutor per il servizio tirocini al Centro per l’Impiego di Senigallia. Qui ho guidato i ragazzi verso una reale consapevolezza di sé, strumento indispensabile per intraprendere la strada corretta nella vita e, con lo stesso spirito, nell’impegno politico

Ritengo che l’esperienza di lavoro acquisita nel settore privato mi sia servita tantissimo e la giudico complessivamente le mie fondamenta, in quanto mi hanno arricchita e mi hanno dato sempre il coraggio e la forza di migliorare nel mio lavoro successivo nel settore pubblico.

Tuttavia, ho incontrato sempre un limite nella mia condizione di donna e perciò, come molte volte accade purtroppo, ho dovuto fare delle scelte un po’ dolorose, soprattutto in considerazione che se non hai un welfare familiare, il welfare sociale spesso non riesce a supportare le famiglie nel loro fondamentale compito di accudimento dei figli.

Poco è cambiato da allora e vorrei che ci fosse qualche novità legislativa, soprattutto sostengo il congedo di maternità obbligatorio anche per i padri. Nel mio ultimo lavoro ho sempre sostenuto le donne a non abbandonare il loro impiego, e se desideravano riprendere gli studi, ho sempre incoraggiato a farlo.

Mia madre è rimasta vedova a quarant’anni ed ha cresciuto quattro figli. Ha fatto immensi sacrifici, e mi ha insegnato a lottare.

Desidero occuparmi di verde e di ambiente, perché il mio cuore è naturalmente verde, sono nata in campagna e la adoro. Ma amo anche il mare, la montagna e la natura in genere.

Da tutto questo il mio impegno, i miei valori, la mia passione.

Giancarla Tantucci, candidata nella lista Senigallia Cambia – Cambia Senigallia – Avs.