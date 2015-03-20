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“Il lungomare di Senigallia va completamente ripensato”

"Non c’è stata nessuna nuova idea. Solo un intervento conservativo"

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Politica
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Il lungomare che va dalla Rotonda al molo è il tratto storico della Senigallia turistica.


L’aspetto attuale è lo stesso che ricordo negli anni settanta.

Anzi è peggiorato e non di poco. Le crescenti autorizzazioni alla costruzione di strutture permanenti sulla spiaggia, ha reso impossibile la vista del mare. Estate e inverno, la spiaggia e il mare lo possiamo solo immaginare. Sono cadute molte tamerici che da anni non sono state rimpiazzate. In quel tratto, e non solo, ci sono decine di spazi vuoti.

Le piante impiegano anni per crescere perciò è fondamentale la velocità di intervento. È evidente la mancanza di verde, non ci sono aiuole fiorite, non ci sono spazi di sosta ombreggiati.

L’Hotel Eleonora, Hotel Marche tristemente vuoti e mezzo cadenti.

Per non parlare degli spazi retrostanti. L’ex Palazzetto del Turismo al quale non si è riusciti a dare una destinazione in cinque anni e mezzo di amministrazione.

I Giardini Morandi sono i giardini più tristi d’Italia. Da 50 anni inalterati, completamente dimenticati. Ma forse questa è stata la loro fortuna, altrimenti “qualcuno” ne avrebbe già abbattuti gli alberi.

Bisogna pensare ad una valorizzazione del porto turistico. Un collegamento delle due rive più agevole e decoroso dell’attuale passerella. La costruzione di aree attrezzate per godere della bellezza del mare e della fresca brezza marina.

Del resto ci ricordiamo del nostro fiume solo in momenti negativi, ma il fiume e il porto sono anche una ricchezza da
sfruttare.

Un lungomare da ripensare in termini più moderni e attuali. E cosa fa questa amministrazione quando ha finanziamenti per cambiare le cose? Lascia tutto invariato.

Non c’è stata nessuna nuova idea. Solo un intervento conservativo.

Non so quante e quali cose si potrebbero realizzare, ma è un diritto e un dovere pensare al meglio, cercando di fare il massimo. Ma occorrono idee.

Se è vero che Senigallia ha una vocazione turistica deve pensare a farsi bella e ad un turismo di qualità e non al mordi e fuggi.

Fazio Fabini candidato nella lista Senigallia Cambia – Cambia Senigallia – Avs.

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