Ancora possibile aderire a gruppi tematici su eventi alluvionali e protezione del territorio Il 19 maggio a Senigallia nella sala attrezzata della Biblioteca Antonelliana sessioni organizzate da UNIVPM e prof. Brocchini

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L’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM), nella figura del professor Maurizio Brocchini, professore ordinario di Idraulica e Meccanica dei Fluidi presso il dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura (DICEA), sta cercando volontari tra la popolazione locale per la creazione di alcuni gruppi di discussione sulle tematiche degli eventi alluvionali e sulla protezione del territorio e delle comunità da eventi meteorologici estremi.

I gruppi di discussione sono inseriti nell’ambito del Progetto Europeo “ECOC2S: Servizi ecosistemici per migliorare la resilienza delle regioni costiere e delle comunità ai rischi di inondazione dal bacino idrografico al mare” (Rif.: Water4All/0002/2023; https://www.water4all-partnership.eu/project/ecoc2s), coordinato dalla Prof.ssa María Bermúdez (Università di Granada, Spagna), dal Prof. Maurizio Brocchini (Università Politecnica delle Marche, Italia) e dal Prof. Rui Gaspar (Università Lusófona, Portogallo).

La discussione sarà incentrata su esperienze e opinioni della popolazione locale in merito alla percezione del rischio di alluvione e dei servizi ambientali di protezione da tale rischio. Lo scopo della discussione è saggiare la percezione della popolazione nei confronti del rischio idrogeologico, nonché comprendere, sostenere e migliorare le modalità di salvaguardia e preparazione delle comunità locali nei confronti di alluvioni estreme. Il contributo della popolazione sarà estremamente prezioso per lo sviluppo di migliori strategie di protezione volte a ridurre gli effetti negativi delle inondazioni, le quali potranno potenzialmente essere applicate a contesti territoriali diversi in Italia e in Europa.

La discussione sarà condotta e moderata in lingua italiana dal gruppo di ricerca di UNIVPM. I dati raccolti saranno completamente anonimi e trattati in maniera riservata a soli fini scientifici.

I gruppi di discussione, della durata di circa 60-90 minuti, si terranno il giorno 19 maggio 2026 nella sala attrezzata della Biblioteca Antonelliana di Senigallia, in orario da concordare con i partecipanti. La partecipazione, limitata a sedici (16) posti, è volontaria. I requisiti minimi per la partecipazione sono 1) essere maggiorenni, e 2) risiedere abitualmente a Senigallia (frazioni incluse) e dintorni.

Chiunque sia interessato a partecipare può manifestare il proprio interesse e fornire le proprie informazioni di contatto compilando il questionario disponibile al QR code allegato, oppure al seguente link:

https://forms.gle/etGrRsPjSDjRxKH97

Le candidature saranno sottoposte a un processo di selezione, al termine del quale i candidati selezionati verranno ricontattati dal gruppo di ricerca di UNIVPM. Coloro che parteciperanno ai gruppi di discussione riceveranno un buono Amazon del valore di 30€ come ringraziamento.

Per qualsiasi richiesta di informazione vi invitiamo a contattarci all’indirizzo ecoc2s@sm.univpm.it.

Grazie a nome del progetto ECOC2S e del gruppo di ricerca dell’Università Politecnica delle Marche.

dal Prof. Maurizio Brocchini