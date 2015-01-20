Elezioni Senigallia 2026: presentata ufficialmente la lista di Fratelli d’Italia
Canafoglia e Bello: "Si parte con una lista straordinaria, rappresentativa del tessuto cittadino e forte"
I delegati di lista Corrado Canafoglia e Massimo Bello, insieme a Massimo Montesi, hanno provveduto al deposito ufficiale della lista di Fratelli d’Italia, completa di tutta la documentazione e degli allegati richiesti dalla normativa vigente per la partecipazione alle elezioni comunali.
Un passaggio formale rilevante che segna l’avvio concreto della competizione elettorale per una squadra composta da professionisti, lavoratori e rappresentanti del territorio, espressione di esperienze e competenze eterogenee.
Di seguito l’elenco completo dei candidati al Consiglio comunale per la lista Fratelli d’Italia:
1. Massimo Bello, 57 anni, Avvocato;
2. Corrado Canafoglia, 59 anni, Avvocato;
3. Federica Allegrezza, 55 anni, Funzionaria ARPAM;
4. Delia Biele, 66 anni, appartenente alla Polizia di Stato oggi in pensione;
5. Sonia Casagrande, 57 anni, amministrativa I.R.C.A.;
6. Sergio Cingolani, 61 anni, dipendente pubblico;
7. Davide Conti, 30 anni, imprenditore agricolo;
8. Antonio De Vitto detto “Toni”, 62 anni, dipendente sanitario;
9. Vincenzo Errico detto “Fabio”, 49 anni, imprenditore turistico;
10. Silvia Felici, 48 anni, dipendente Poste Italiane;
11. Franco Fioretti, 59 anni, guardia giurata;
12. Elena Giommetti, 70 anni, imprenditrice e dirigente scolastica in pensione;
13. Michele Iozzino, 31 anni, esperto di comunicazione;
14. Lara Landi, 52 anni, psicologa e responsabile di struttura nella casa di riposo per anziani;
15. Francesca Manocchi, 69 anni, farmacista;
16. Giulia Marinelli, 38 anni, manager legale d’impresa;
17. Alessandro Mazzarini, 62 anni, consulente finanziario;
18. Paolo Molinelli, 63 anni, comandante Polizia Stradale Senigallia in pensione;
19. Massimo Montesi, 62 anni, infermiere;
20. Daniele Patregnani, 57 anni, dipendente RFI;
21. Riccardo Pizzi, 52 anni, Avvocato;
22. Alessandro Regni, 35 anni, consulente aziendale;
23. Marianna Trentacoste, 48 anni, operatrice socio sanitario;
24. Michela Vicari, 55 anni, imprenditrice e titolare palestra.
La lista si presenta come una proposta politica radicata nel territorio, con l’obiettivo di rappresentare le istanze della comunità e contribuire allo sviluppo della città attraverso un’azione amministrativa concreta e partecipata.
Fratelli d’Italia – Senigallia
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