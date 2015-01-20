Elezioni Senigallia 2026: presentata ufficialmente la lista di Fratelli d’Italia Canafoglia e Bello: "Si parte con una lista straordinaria, rappresentativa del tessuto cittadino e forte"

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I delegati di lista Corrado Canafoglia e Massimo Bello, insieme a Massimo Montesi, hanno provveduto al deposito ufficiale della lista di Fratelli d’Italia, completa di tutta la documentazione e degli allegati richiesti dalla normativa vigente per la partecipazione alle elezioni comunali.

Un passaggio formale rilevante che segna l’avvio concreto della competizione elettorale per una squadra composta da professionisti, lavoratori e rappresentanti del territorio, espressione di esperienze e competenze eterogenee.

Di seguito l’elenco completo dei candidati al Consiglio comunale per la lista Fratelli d’Italia:

1. Massimo Bello, 57 anni, Avvocato;

2. Corrado Canafoglia, 59 anni, Avvocato;

3. Federica Allegrezza, 55 anni, Funzionaria ARPAM;

4. Delia Biele, 66 anni, appartenente alla Polizia di Stato oggi in pensione;

5. Sonia Casagrande, 57 anni, amministrativa I.R.C.A.;

6. Sergio Cingolani, 61 anni, dipendente pubblico;

7. Davide Conti, 30 anni, imprenditore agricolo;

8. Antonio De Vitto detto “Toni”, 62 anni, dipendente sanitario;

9. Vincenzo Errico detto “Fabio”, 49 anni, imprenditore turistico;

10. Silvia Felici, 48 anni, dipendente Poste Italiane;

11. Franco Fioretti, 59 anni, guardia giurata;

12. Elena Giommetti, 70 anni, imprenditrice e dirigente scolastica in pensione;

13. Michele Iozzino, 31 anni, esperto di comunicazione;

14. Lara Landi, 52 anni, psicologa e responsabile di struttura nella casa di riposo per anziani;

15. Francesca Manocchi, 69 anni, farmacista;

16. Giulia Marinelli, 38 anni, manager legale d’impresa;

17. Alessandro Mazzarini, 62 anni, consulente finanziario;

18. Paolo Molinelli, 63 anni, comandante Polizia Stradale Senigallia in pensione;

19. Massimo Montesi, 62 anni, infermiere;

20. Daniele Patregnani, 57 anni, dipendente RFI;

21. Riccardo Pizzi, 52 anni, Avvocato;

22. Alessandro Regni, 35 anni, consulente aziendale;

23. Marianna Trentacoste, 48 anni, operatrice socio sanitario;

24. Michela Vicari, 55 anni, imprenditrice e titolare palestra.

La lista si presenta come una proposta politica radicata nel territorio, con l’obiettivo di rappresentare le istanze della comunità e contribuire allo sviluppo della città attraverso un’azione amministrativa concreta e partecipata.

Fratelli d’Italia – Senigallia