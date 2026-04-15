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Balneazione 2026, nelle Marche sarà aperta dal 1° maggio al 20 settembre

La Regione approva gli indirizzi per la nuova stagione: qualità delle acque e tutela dei bagnanti

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Marche Notizie - Marchenotizie.info
Stabilimenti balneari

Riparte la stagione balneare dal 1° maggio e la Regione Marche definisce la strategia 2026, puntando su controlli rafforzati e gestione attenta del litorale.

Il provvedimento approvato dalla Giunta introduce nuove misure per affrontare le criticità legate ai cambiamenti climatici e agli eventi meteorologici estremi, confermando al tempo stesso l’elevata qualità complessiva delle acque marchigiane.

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