Storia, archeologia e tutte le curiosità tecnologiche sulle slot La culla antropologica della storia ludica. Tra retrogaming e infinite categorie. RTP e RNG

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I primi esperimenti ludici risalgono anche a oltre cinquemila anni fa, quando il popolo cinese aveva già l’abitudine di giocare a carte. Gli Egiziani nel 3500 a.C. inventarono i dadi, mentre gli antichi Romani idearono una versione truccata per aiutare la fortuna, e già in queste poche parole si svela tutta la cultura arcaica e accattivante del gioco.

Ogni elemento, dall’antichità all’era moderna, fino alla scienza più futuristica, passando per cinema e sport, diventa un tema grafico delle slot machine online che riprende anche lo storytelling della stessa storia del gioco, attraverso poker, blackjack e roulette, ma anche raccontando le grafiche dei videogiochi Arcade.

Insomma, la storia delle slot non solo ci offre miti e leggende, ma attraversa anche il passato con un occhio sempre rivolto al futuro, infatti, tra le curiosità non mancano mai le innovazioni tecnologiche. Ma cominciamo proprio dal passato per approfondire con più precisione questo discorso e sviluppare la nostra analisi.

Roma e l’epopea del gioco: la culla antropologica della storia ludica

Ancora oggi vengono alla luce interi quartieri dell’Antica Roma in ogni angolo del mondo, a testimonianza di come lo Stivale sia stato il centro culturale dell’Europa per diversi secoli. Ogni quartiere aveva i suoi teatri, la domus, così come le tabernae dove si giocava, che rappresentavano i moderni casinò, perché si poteva anche mangiare e in alcuni casi dormire.

In ogni luogo dove i romani erano soliti giocare a dadi, ci sono scritte, ma anche dipinti che fungevano da amuleto per allontanare la malasorte, in alcuni casi queste incisioni sono visibili ancora, come nella Pompei Antica. Tutta la cultura della Roma antica è fedelmente riprodotta nelle grafiche delle slot digitali in ogni particolare, proprio per rendere omaggio alla culla antropologica della storia sul gioco.

Durante l’epopea ludica del popolo romano oltre due millenni fa, furono realizzati anche i primi dadi truccati della storia, e alcuni reperti sono presenti nei musei di Roma, Pompei e Sepino.

La nascita della slot

I primi modelli apparvero dopo il 1880, a quanto pare fu Charles Fey a realizzare i primi prototipi di slot meccaniche, prima che i modelli elettronici colorassero la Strip di Las Vegas negli anni Cinquanta dello scorso secolo. Ma ci sono testimonianze di macchinette che facevano vincere premi, persino nei Saloon del lontano Far West.

Tra retrogaming e infinite categorie: le grafiche tematiche delle slot

Quando la tecnologia avanzata dei casinò online racconta il passato si ispira sicuramente al retrogaming, un fenomeno che riguarda i videogiochi Arcade, sempre più apprezzati, perché hanno quel fascino vintage della tecnologia di qualche decennio fa, che nonostante i suoi difetti di “pixelaggio” riusciva a tenere incollati i player allo schermo.

Le slot a tema ci presentano non solo grafiche ispirate alla storia antica, come accennato prima, ma anche categorie di sport tra calcio e basket, cinema e serie tv, fantasy, horror e gli stessi videogiochi: da Super Mario a Pac Man, da Ghostbusters a Indiana Jones, fino ai temi epici e le leggende più famose.

RTP e RNG: vietato truccare i giochi

Una differenza fondamentale tra le slot tradizionali e quelle online, è che le seconde non possono essere manomesse o truccate, perché ci sono due algoritmi che dirigono il gioco in maniera integerrima.

Stiamo parlando del Return to Player e del Random Number Generator, il primo, garantisce un ritorno al giocatore rispetto al denaro giocato, in una proporzione che non scende oltre il 95%, il secondo meccanismo è anche molto affascinante.

Il Random Number Generator, infatti, garantisce che ogni giro si slot, ogni mano di poker, ogni lancio di roulette e così via, sia indipendente dal turno precedente e da quello successivo: una vera rivoluzione per la sicurezza e per evitare giochi truccati.