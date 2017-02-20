Campionato Regionale di Pattinaggio Corsa su pista: Luna SportS Academy presente Podi e titoli marchigiani per il sodalizio senigalliese, a Civitanova Marche con tutte le categorie dai piccoli "cuccioli" ai Senior

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Si sono tenuti l’11 e 12 aprile i Campionati Regionali su pista di pattinaggio corsa a Civitanova Marche; presente la LunA Sports Academy con tutte le categorie dai piccoli “cuccioli” alle categorie giovanili Giovanissimi, Esordienti, Ragazzi, Allievi, Junior fino ai grandi della categoria Senior.

Hanno iniziato il sabato i più piccoli delle categorie Esordienti e Giovanissimi; ottime performance da parte di tutti gli atleti coinvolti con piazzamenti spesso nella top 10.

La domenica è toccato alle categorie Ragazzi, Allievi, Juniores e Senior con tanti podi e titoli regionali:

Ragazzi M

1° Romagnoli Edoardo nella 3000m a punti

1° americana Romagnoli, Frulla, Giuliani

2° Frulla Leonardo nel giro atleti contrapposti e nella 3000m a punti

Allievi M

2° Giacometti Giona nel giro atleti contrapposti

Junior M

2° e 3° Giuliani Alessio nel giro atleti contrapposti e 5000m a punti

Junior F

1° Orlandi Valentina nel giro atleti contrapposti

Senior F

3° Romagnoli Eleonora nella 5000m a punti

2° americana Romagnoli, Zingaretti, Ferretti

Tanto divertimento per tutti gli atleti e soddisfazione da parte dello staff tecnico per la costante crescita di tutta la squadra.

Terminati i Campionati Regionali sguardo ai prossimi impegni nazionali ed internazionali con in testa la tappa di Senigallia dal 14 al 17 maggio dell’European Speed Track Series con l’“International Vesmaco Race”, competizione che porterà sul circuito di Senigallia centinaia di pattinatori provenienti da tutto il mondo.

da LunA Sports Academy