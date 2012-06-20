Una settimana di visite ed esami gratuiti per le donne all’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia Gli orari disponibili

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Una settimana di visite ed esami gratuiti per le donne all’Ospedale “Principe di Piemonte” di Senigallia, insignito Bollino Rosa da Onda.

I servizi di Senologia, Radiologia, Oncologia, Diabetologia, Neurologia mettono a disposizione una serie di appuntamenti informativi e visite dal 22 al 29 aprile prossimi.

Nel dettaglio si tratta di visite senologiche presso la U.O.S. Senologia Radiologica con la Dr.ssa Teresa Abbattista, mercoledi 29 dalle ore 14 alle ore 16 (presso Ambulatorio di Senologia Radiologica, 1° piano, monoblocco D2).

In collaborazione con ANDOS, presso la U.O.S. Senologia Radiologica, con la Dr.ssa Teresa Abbattista e la Dott.ssa Fulvia Principi (Presidente ANDOS) si svolgerà un incontro informativo aperto al pubblico giovedì 23 aprile dalle ore 15 alle ore 16 presso l’aula didattica dell’Ospedale di Senigallia.

Sono inoltre in programma presso la Unità Operativa di Oncologia con la Dr.ssa Federica Freddari delle visite senologiche, martedì 28 aprile, dalle ore 15 alle ore 17 presso la Sala Rosa Andos, al sesto piano, monoblocco D1.

Mercoledì 29 aprile l’Andos Senigallia organizza un punto informativo presso la Senologia Radiologica dalle ore 15 alle ore 17 (1° piano monoblocco D2).

Presso la Unità Operativa di Diabetologia, la Dr.ssa Silvia Rilli effettuerà visite e colloqui relativi a diabete, malattie della tiroide e osteoporosi mercoledì 22 aprile dalle ore 14 alle ore 15,30 presso l’Ambulatorio di Diabetologia al 3° piano – monoblocco D1.

Presso la UOC Neurologia la Dr.ssa Gioia Giuliodori effettuerà ecodoppler dei vasi del collo mercoledi 29 aprile dalle ore 9 alle ore 13 presso l’ambulatorio di Neurologia al 3° piano

monoblocco D2.

Per prenotazioni per gli eventi in programma si può telefonare al numero 347 1313584 – Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (ANDOS) sede di Senigallia, dal lunedì al venerdì, dalle ore ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.

Nell’occasione della settimana dedicata alla salute della donna, gli Ospedali di Fabriano, Jesi e Senigallia saranno illuminati di rosa per sensibilizzare sulla tematica e promuovere la prevenzione e il benessere femminile.