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Nuovo Ponte Garibaldi di Senigallia, possibile trasferimento del ricorso al Tar del Lazio

Eccezione dell'Avvocatura dello Stato durante udienza al Tar Marche: possono allungarsi ancora i tempi della decisione

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Rendering nuovo ponte Garibaldi visto da via Portici Ercolani

La vicenda del nuovo ponte Garibaldi di Senigallia potrebbe subire un nuovo rallentamento.

Nell’ultima udienza presso il Tar Marche, mercoledì 15 aprile, l’Avvocatura dello Stato ha sollevato un’eccezione sulla competenza territoriale, sostenendo che il caso debba essere valutato dal Tar del Lazio e non da quello regionale.

Una scelta che, se accolta, comporterebbe un ulteriore allungamento dei tempi.

Al centro del confronto restano le questioni tecniche legate al franco idraulico, ritenute di rilievo nazionale. Le associazioni contrarie al progetto continuano a chiedere soluzioni alternative meno impattanti e ulteriori verifiche sulle autorizzazioni, pronte a proseguire il ricorso anche nei successivi gradi di giudizio.

Luca Ceccacci
Luca Ceccacci
Pubblicato Venerdì 17 aprile, 2026 
alle ore 7:00
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Glauco G. 2026-04-17 08:56:09
Classico!! Sono sempre più sicuro che questo ponte scotta troppo..meglio allungare i tempi e lasciare la "patata bollente" al prossimo sindaco (chi sarà sarà)...così si potrà criticare e non essere criticati....io...alla fine...comunque ringrazierò il sindaco che farà il ponte...la bellezza è soggettiva..mi potrà piacere oppre no..ma se fatto bene lo ringrazierò e criticherò con forza il politico di turno che criticherà. perchè tanto andrà a finire così..in questo caso..la sx farà il ponte (perchè tanto vinceranno le prossime elezioni) e la dx protesterà e criticherà qualsiasi idea della sx e qualsiasi ponte faranno. vediamo se la mia previsione sarà azzeccata. A me basta solo avere un ponte fatto bene..già sarebbe un passo enorme in avanti visto che qui non ne siamo capaci...chiamare chi lo sa fare e progettare e poi fare...solo queto chiedo come primo passo.
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