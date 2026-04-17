Nuovo Ponte Garibaldi di Senigallia, possibile trasferimento del ricorso al Tar del Lazio
Eccezione dell'Avvocatura dello Stato durante udienza al Tar Marche: possono allungarsi ancora i tempi della decisione
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La vicenda del nuovo ponte Garibaldi di Senigallia potrebbe subire un nuovo rallentamento.
Nell’ultima udienza presso il Tar Marche, mercoledì 15 aprile, l’Avvocatura dello Stato ha sollevato un’eccezione sulla competenza territoriale, sostenendo che il caso debba essere valutato dal Tar del Lazio e non da quello regionale.
Una scelta che, se accolta, comporterebbe un ulteriore allungamento dei tempi.
Al centro del confronto restano le questioni tecniche legate al franco idraulico, ritenute di rilievo nazionale. Le associazioni contrarie al progetto continuano a chiedere soluzioni alternative meno impattanti e ulteriori verifiche sulle autorizzazioni, pronte a proseguire il ricorso anche nei successivi gradi di giudizio.
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