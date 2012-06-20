Rayane: ”Presente per oggi, per costruire il domani” La candidatura di Rayane Moustamsik al Consiglio Comunale di Senigallia con il PD per Romano Sindaco

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Sono Rayane Moustamsik e mi candido al Consiglio Comunale con il Partito Democratico, a sostegno di Dario Romano.

Ho 18 anni e seguo la politica da quando ero piccolo. Durante il periodo del Covid scrissi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ricevetti una sua risposta: quel gesto mi colpì molto e mi fece capire quanto anche un’azione semplice in un momento difficile possa rafforzare la voglia di impegnarsi.

Negli anni questa passione è diventata impegno concreto: sono rappresentante d’istituto del Liceo Perticari e membro della Consulta Provinciale. Esperienze che hanno rafforzato in me il senso di responsabilità.

Ho scelto di candidarmi con serietà e senso delle istituzioni, perché credo che la politica debba essere prima di tutto un servizio alla comunità e al Paese.

Credo in una politica fatta di presenza, ascolto e lavoro quotidiano. Una politica che non lasci indietro nessuno: dai giovani agli anziani, fino a chi vive situazioni di maggiore difficoltà.

Senigallia deve tornare a essere un punto di riferimento per il territorio. Una città che investa nel sociale, che stia vicino alle persone più fragili e che allo stesso tempo valorizzi il tessuto economico locale, sostenendo attività, lavoro e sviluppo.

Ci sono tutte le condizioni per crescere ancora, ma serve una direzione chiara e condivisa.

Presente oggi, per costruire il domani.

Candidato del Partito Democratico

Rayane Moustamsik