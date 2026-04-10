Senigallia, polemica sulla piazza per la festa del 25 aprile: interviene Pierini (Lega) Il commissario della sezione cittadina: "Strumentalizzazioni politiche su una festa che resta un momento di unità"

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“Si sta creando una polemica del tutto pretestuosa su una questione che non ha alcun fondamento.

Nessuno a Senigallia ha mai pensato di impedire di festeggiare il 25 aprile, che resta una ricorrenza fondamentale e condivisa, una festa di tutti gli italiani, al di là delle appartenenze politiche. Risultano quindi risibili le accuse rivolte all’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Olivetti. Il 25 aprile di Senigallia sarà caratterizzato dalla presenza di più iniziative, elemento che dovrebbe essere accolto positivamente da cittadini e associazioni, poiché la pluralità degli eventi rappresenta un valore e non un problema. Semplicemente, una parte delle celebrazioni si svolgerà in un’altra piazza e, pertanto, parlare di limitazioni è del tutto fuori luogo”.

A intervenire nel dibattito sulle celebrazioni della Festa della Liberazione è il consigliere regionale Lega Nicolò Pierini, nonché commissario della Lega Senigallia, che chiarisce la posizione rispetto alle polemiche sollevate in questi giorni.

“Ancora una volta il Partito Democratico dimostra di voler strumentalizzare anche momenti simbolici come il 25 aprile, probabilmente perché privo di altri temi concreti su cui intervenire. Chi oggi polemizza sul nulla dovrebbe piuttosto cercare argomenti seri e credibili e riflettere su come ha amministrato la città cinque anni fa, soprattutto su questioni cruciali come il dissesto idrogeologico, che incidono direttamente sulla sicurezza dei cittadini”.