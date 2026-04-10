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Incontro conoscitivo tra Tommaso Fagioli, Presidente di Erap Marche e il Prefetto di Ancona

15.600 alloggi nella Regione Marche, oltre un terzo dei quali nella provincia di Ancona

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Cordiale incontro conoscitivo tra Tommaso Fagioli, Presidente di Erap Marche e il Prefetto di Ancona S.E. dott. Maurizio Valiante.

Il Presidente eletto lo scorso gennaio ha rappresentato al Prefetto tutta l’attività di rilievo che l’ente sta svolgendo in questa provincia, sia per il recupero del patrimonio abitativo, sia per favorire una maggiore inclusione sociale nel tessuto urbano ove insistono gli alloggi dell’ERAP. Nel corso dell’incontro è stato posto l’accento sulla necessità di lavorare insieme alle Amministrazioni locali, attraverso incontri periodici, per superare le difficoltà abitative presenti nei territori e rafforzare i presidi di prevenzione e tutela della sicurezza urbana e del decoro.

“Ho ritenuto opportuno richiedere un tempestivo incontro al Prefetto considerando la sicurezza e l’inclusione sociale due temi che collimano con l’azione che questo Ente regionale porta avanti per la gestione di 15.600 alloggi nella Regione Marche, oltre un terzo dei quali nella provincia di Ancona” – ha detto Tommaso Fagioli, Presidente Erap Marche. “E’ mia intenzione incontrare in tempi brevi tutti i Prefetti delle Marche” – ha concluso.

Redazione Senigallia Notizie
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Pubblicato Mercoledì 15 aprile, 2026 
alle ore 11:22
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