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Incendio di una canna fumaria in palazzina a tre piani

Nessun ferito a Mondolfo

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Incendio Mondolfo

I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 16 del 14 aprile in via Vittorio Veneto a Mondolfo, per l’incendio di una canna fumaria in una palazzina di tre piani.


La squadra di Fano, con il supporto di un’autobotte e un’autoscala provenienti da Pesaro, ha spento l’incendio e messo in sicurezza l’area dell’intervento.

Nessuna persona coinvolta.

Sul posto la Polizia locale.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Mercoledì 15 aprile, 2026 
alle ore 9:55
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