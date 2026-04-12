Incendio di una canna fumaria in palazzina a tre piani
Nessun ferito a Mondolfo
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I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 16 del 14 aprile in via Vittorio Veneto a Mondolfo, per l’incendio di una canna fumaria in una palazzina di tre piani.
La squadra di Fano, con il supporto di un’autobotte e un’autoscala provenienti da Pesaro, ha spento l’incendio e messo in sicurezza l’area dell’intervento.
Nessuna persona coinvolta.
Sul posto la Polizia locale.
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