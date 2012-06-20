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La Regione Marche aggiorna il Programma FESR 2021-2027

Riprogrammati complessivamente oltre 78 milioni di euro di fondi europei

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Onoranze Funebri F.lli Costantini
Giacomo Bugaro

La Regione Marche aggiorna il Programma FESR 2021-2027 per adattarlo alle nuove priorità dell’Unione Europea e rafforzare gli investimenti su sviluppo economico, reti energetiche per la mobilità, sostenibilità ambientale e politiche sociali. La proposta di modifica, presentata dalla Giunta regionale all’Assemblea legislativa, introduce una riprogrammazione complessiva di oltre 78 milioni di euro di fondi europei.

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Regione Marche
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Pubblicato Sabato 18 aprile, 2026 
alle ore 4:30
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