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Maxi‑controlli della Guardia Costiera sull’attività di pesca nelle Marche

Sequestrata oltre una tonnellata di vongole. Sanzioni: 15mila euro

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Cronaca
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Pescato e Mangiato - Pescheria ingrosso e dettaglio a Senigallia
Vongole sequestrate dalla Guardia Costiera

Nelle scorse giornate, la Guardia Costiera ha condotto una vasta operazione di controllo nei principali porti marchigiani, mirata a verificare il rispetto delle norme sulla pesca e sulla tracciabilità dei prodotti ittici.

L’attività, coordinata dalla Direzione Marittima – 7° CCAP, ha coinvolto i comandi di Ancona, Pesaro, Fano, Senigallia e Civitanova Marche.

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