Maxi‑controlli della Guardia Costiera sull’attività di pesca nelle Marche
Sequestrata oltre una tonnellata di vongole. Sanzioni: 15mila euro
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Nelle scorse giornate, la Guardia Costiera ha condotto una vasta operazione di controllo nei principali porti marchigiani, mirata a verificare il rispetto delle norme sulla pesca e sulla tracciabilità dei prodotti ittici.
L’attività, coordinata dalla Direzione Marittima – 7° CCAP, ha coinvolto i comandi di Ancona, Pesaro, Fano, Senigallia e Civitanova Marche.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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