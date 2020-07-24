Fissate le date di recupero de “La moglie fantasma” nelle Marche: 24 aprile a Senigallia Lo spettacolo al Teatro La Fenice era stato rinviato in extremis a causa di un problema familiare gli un membro del cast

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“La moglie fantasma” con Maria Grazia Cucinotta e Pino Quartullo, in programma lo scorso fine settimana a Senigallia, Montegranaro e Recanati nelle stagione realizzate da AMAT con i Comuni con il sostegno di MiC e Regione Marche, rinviato all’ultimo momento per un improvviso problema familiare di un membro del cast, andrà regolarmente in scena al Teatro Fenice di Senigallia venerdì 24 aprile (ore 21), al Teatro La Perla di Montegranaro sabato 25 aprile (ore 21.15) e domenica 26 aprile (ore 17) al Teatro Persiani di Recanati.

Abbonamenti e biglietti già acquistati sono validi per le nuove date.

Informazioni: AMAT tel. 071/2072439 e teatri che ospitano lo spettacolo (Senigallia Teatro La Fenice tel. 071/7930842; Montegranaro Teatro La Perla tel. 0734/893350 e 347/6022024; Recanati Teatro Persiani tel. 339/1046293).