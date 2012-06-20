Alla Rotonda a Mare “Sotto a chi danza! Tracce di danza d’autore dalle Marche” Sengiallia Danza, gran finale del cartellone sabato 18 aprile 2026

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Ultimo appuntamento per il cartellone senigalliese di danza proposta da Comune e AMAT con il contributo di Ministero della Cultura e Regione Marche sabato 18 aprile con il tradizionale “Sotto a chi danza! Tracce di danza d’autore dalle Marche“, fuori abbonamento alla Rotonda a Mare.

Sotto a chi danza! è una serata dedicata alle performance di tre artisti marchigiani che presentano in formato breve i loro lavori. Una maratona per gli appassionati per conoscere nuovi talenti e per i giovani coreografi un’occasione di visibilità e scambio di esperienze.

In “Swinging is like saying no no no“, performance di apertura con musiche live di Nicola Di Croce, la coreografa e danzatrice Marta Magini «disarticola il corpo innescando una tensione tra il movimento insistente della testa e quello lento del resto del corpo. In un avanzamento minimo e dilatato, l’azione assume i tratti di una danza–scultura che esplora un corpo teso tra sviluppo e ostacolo, processo e incastro, evoluzione e involuzione».

Riccardo Crescente è interprete autore di “Triade“, viaggio coreografico che esplora la trasformazione dell’essere umano attraverso passaggi interiori estremi. Nei tre capitoli della performance il corpo diventa un archivio di tensioni, memorie e rinascite. Nel primo, “Breath between darkness and suicide” su musica dei Pink Floyd, si sfiora l’abisso tentando un respiro impossibile, nel secondo, “Origin” con musica di Michael Kiwanuka, si interroga sulle radici dell’oscurità e infine nel terzo, “Ghetto Gospel” su musica di Black Pumas, accoglie una promessa di riconciliazione.

Giosy Sampaolo è coreografa e interprete di “15:36“, concept, drammaturgia e regia della Sampaolo e di Pietro Cardarelli che cura luci e suono per una produzione Hunt_CdC con il sostegno di AMAT e Comune di Pesaro. Una nascita avvenuta alle 15:36 ha separato il prima da un dopo. Dall’esperienza dell’artista inizia il racconto dell’approdo alla conoscenza di un nuovo sé e all’accettazione di un nuovo corpo. La luce, metafora universale della nascita, si fa performer con la sua capacità di generarsi e di modificare lo spazio circostante, interagendo nella costruzione drammaturgica grazie all’uso del dispositivo luminoso ‘Birth’, creato e brevettato da Cardarelli.

Biglietteria e info Rotonda a Mare la sera di spettacolo e Teatro La Fenice (tel. 071/7930842 negli orari di apertura e 335/1776042), biglietterie del circuito AMAT (tel. 071/2072439), vivaticket.com (con aggravio del costo in favore del gestore del servizio). Inizio ore 21.