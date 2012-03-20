Forza Italia Senigallia cala l’asso: Simone Saltarelli scende in campo per le elezioni Campione mondiale Endurance: "Lanciamo Senigallia a massima velocità". Portabandiera di atleti e sportivi in lista da indipendenti

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Forza Italia cala l’asso (nel vero senso della parola) sportivo nella competizione elettorale. Il nome è di quelli roboanti: Simone Saltarelli, il notissimo campione mondiale di motociclismo Endurance, sarà il “portabandiera” della squadra di atleti e sportivi (tanti) che si candideranno nelle liste di Forza Italia.

“Una candidatura forte – spiega il capolista di Forza Italia Avv. Roberto Paradisi – in perfetta linea con la nostra idea di città e di impegno civico. Puntiamo sullo sport, sui giovani e sul futuro, senza vessilli ideologici. Simone Saltarelli rappresenta, a livello mondiale, un volto determinato, serio e pulito dello sport e ci mette la faccia, nella sua Senigallia, per rilanciare un settore ed un mondo che dovrà essere il volano (anche turistico) della città”.

Saltarelli, come tutti gli sportivi in lista (tra le candidature e le collaborazioni vi sono altre sorprese e nomi notissimi), si presenta da indipendente portando una ventata civica vera nel centro destra.

“La proposta di Forza Italia mi ha convinto – sono le parole del campione mondiale – perché rappresenta una visione nuova e affascinante del modo di intendere lo sport. Non si tratta solo di valorizzare tutto lo sport di base ma anche di dare un respiro sociale e culturale allo sport stesso. Ci metto la faccia, da civico, e sono pronto a condividere con tutto il gruppo di lavoro del ‘progetto sport’ messo in piedi da Forza Italia un percorso che possa lanciare Senigallia, alla massima velocità, come piace a me”. Non solo Saltarelli si è anche detto convinto che l’approccio del “capitano” degli azzurri Roberto Paradisi è quello giusto. “Quando Paradisi ricorda che lo sport non è né di destra né di sinistra ed invoca un patto tra tutte le forze politiche ha ragione e rompe uno schema di contrapposizione partitica che non porta da nessuna parte”.

Forza Italia Senigallia