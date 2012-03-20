“L’istituzione dello Sportello Europe Direct a Senigallia rappresenta uno dei risultati concreti e qualificanti di questo mandato consiliare” Lo dichiara Massimo Bello, candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale, evidenziando il valore politico e strategico dell’iniziativa

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“L’istituzione dello Sportello Europe Direct a Senigallia rappresenta uno dei risultati concreti e qualificanti di questo mandato consiliare, reso possibile grazie a una mia proposta approvata all’unanimità dal Consiglio comunale.”

Lo dichiara Massimo Bello, candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale, evidenziando il valore politico e strategico dell’iniziativa che ha portato la città ad entrare nella rete Europe Direct della Regione Marche e della Commissione europea.

“Si tratta di un traguardo importante – prosegue Bello – che dimostra come, attraverso un lavoro serio e propositivo svolto durante questo mandato, sia possibile lasciare alla città strumenti concreti e duraturi. Con Europe Direct, Senigallia si proietta ancora di più in Europa, rafforzando il proprio legame con le istituzioni europee e creando nuove opportunità per il territorio.”

Lo Sportello Europe Direct rappresenta infatti un punto di riferimento per cittadini, giovani, scuole, associazioni e imprese, offrendo informazioni, assistenza e orientamento sulle politiche europee, sui programmi comunitari e sulle opportunità di finanziamento ed è collocato all’interno della Biblioteca Antonelliana, uno spazio culturale di grande valore e di aggregazione.

“Abbiamo voluto costruire un collegamento diretto tra il nostro territorio e l’Unione europea – aggiunge Bello – perché l’Europa è oggi un riferimento fondamentale per lo sviluppo locale. Significa accesso a risorse, crescita economica, innovazione e nuove prospettive soprattutto per le giovani generazioni.”

A rafforzare questa visione si inserisce anche il ruolo strategico della macroregione adriatico-ionica, che rappresenta una leva di sviluppo di primaria importanza.

“La macroregione adriatico-ionica – conclude Bello – costituisce una grande opportunità per Senigallia: favorisce la cooperazione tra territori, l’accesso a progettualità condivise e la valorizzazione delle nostre eccellenze in una dimensione europea. Con questo risultato, frutto del lavoro svolto in questo mandato, Senigallia compie un passo deciso verso un futuro sempre più europeo.”

Massimo Bello

Candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale