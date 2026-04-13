“Fratelli d’Italia sarà di nuovo a disposizione del Sindaco e dei cittadini di Senigallia” Malerba (FDI): "A giorni la presentazione dei candidati. Gli argomenti che proponiamo in integrazione al programma"

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Nei prossimi giorni Fratelli D Italia presenterà la lista dei 24 candidati del Partito di Giorgia Meloni alle prossime amministrative di maggio a Senigallia.

Intanto in questi giorni in varie riunioni i vertici del partito si sono incontrati per stabilire gli argomenti da proporre in integrazione al programma proposto dal Sindaco Olivetti decisi insieme ai candidati. Importante e determinante in caso di ricomferma del centro destra è il ruolo di Fratelli D Italia che annovera tra’ le sue fila l unico consigliere regionale del centro destra di Senigallia, l unico europarlamentare delle Marche Carlo Ciccioli e il Governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Nicola Malerba, responsabile della campagna elettorale è consapevole che con questi protagonisti di una filiera che termina a Roma con il Presidente del Consiglio, per la consistenza elettorale, Fratelli D Italia giocherà ancora un ruolo determinante nel contribuire alla rielezione di Massimo Olivetti.

Prendiamo ad esempio l alluvione del 2022, 400 milioni stanziati dal Governo Nazionale portati a casa da Acquaroli che hanno permesso di rimborsare i cittadini colpiti dalla calamità e iniziare a mettere in sicurezza la vallata e in particolare Senigallia. Vogliamo assolutamente terminare i lavori e rimanere attori protagonisti con Acquaroli con cui abbiamo confronti diretti settimanali sull’ andamento dei lavori. Avere Olivetti Sindaco e Canafoglia nella commissione Ambiente ci da’ la possibilità di un dialogo costruttivo e veloce per redimere tutte le questioni.

Con Carlo Ciccioli in Europa, possiamo intercettare tutti i fondi europei legati al turismo, alla pesca, potenziamento dei porti e tante altre materie che si discutono sui tavoli europei.

La fortuna di avere il Presidente del Consiglio del nostro Partito e vari Ministri ci da’ la possibilità di intervenire su varie situazioni velocemente per portare benefici utili ai senigalliesi.

Prendiamo il caso dello sport, ci siamo impegnati molto per lo sport, ma ci sono molte cose da migliorare come piscine e piste di atletica. Nei prossimi giorni chiederemo un incontro con il ministro dello Sport Ebodi di Fratelli D Italia per verificare tutte le possibilità per una rinascita proiettata nel futuro dello sport senigalliese.

Non saranno le sole cose su cui agiremo, ci sono tre argomenti ulteriori che ci stanno a cuore, la Sanita’, la sicurezza dei cittadini e le politiche giovanili che vanno dall occupazione al divertimento e su’ queste materie sarà forte la nostra pressione, come il controllo di tutto ciò che viene costruito a Senigallia che sia fatto in maniera organica. Lo sviluppo e la continuità del turismo per viverlo tutto l anno con tanti benefici per l indotto sarà per noi prioritari. Ci rendiamo disponibili per i cittadini a prenderci le nostre responsabilità, ora la parola passerà agli elettori che ci auguriamo con i loro consensi a Fratelli D Italia ci daranno la possibilità di mantenere intatti questi rapporti che hanno dimostrato di funzionare e completare le tante opere per il rinnovamento di Senigallia da parte nostra con Olivetti Sindaco.

Nicola Malerba

coordinatore Fratelli D Italia dei Circoli Territoriali