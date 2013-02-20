Possibili mareggiate: allerta gialla sulle coste centro-meridionali delle Marche
Avviso valido fino a tutto martedì 14 aprile. Previste anche precipitazioni sparse, più abbondanti nelle zone interne
La Protezione Civile Regionale, in data lunedì 13 aprile ha emesso il messaggio di Allertamento n. 25/2026 per criticità dovuta a mareggiate fino a martedì 14 aprile 2026.
Per il pomeriggio di oggi (lunedì 13/04) è previsto mare molto mosso o agitato, specie nel litorale centro-meridionale, con possibili locali criticità dovute a mareggiate. Per la seconda parte della giornata di lunedì e per il pomeriggio di martedì 14 aprile sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili ed abbondanti nelle zone interne della regione.
Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.
Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!