Possibili mareggiate: allerta gialla sulle coste centro-meridionali delle Marche Avviso valido fino a tutto martedì 14 aprile. Previste anche precipitazioni sparse, più abbondanti nelle zone interne

276 Letture Cronaca

La Protezione Civile Regionale, in data lunedì 13 aprile ha emesso il messaggio di Allertamento n. 25/2026 per criticità dovuta a mareggiate fino a martedì 14 aprile 2026.

Per il pomeriggio di oggi (lunedì 13/04) è previsto mare molto mosso o agitato, specie nel litorale centro-meridionale, con possibili locali criticità dovute a mareggiate. Per la seconda parte della giornata di lunedì e per il pomeriggio di martedì 14 aprile sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili ed abbondanti nelle zone interne della regione.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).