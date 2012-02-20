“Sicurezza, opere pubbliche e giovani”: il futuro di Lega Senigallia per la città Presentati, in vista delle elezioni comunali 2026, gli interventi su infrastrutture, ambiente e sicurezza, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni - FOTO

Ha avuto luogo nella mattinata dell’11 aprile la conferenza organizzata da Lega Senigallia, un momento di confronto politico che ha visto la partecipazione di amministratori locali e diversi candidati.

Al centro dell’incontro i principali temi dell’agenda amministrativa: fiscalità, sicurezza, opere pubbliche e giovani.

Uno dei punti principali affrontati è stato quello dell’evasione fiscale.

Sul tema è intervenuto il consigliere regionale e commissario di Lega Senigallia, Nicolò Pierini: “Non bisogna alzare le tasse, ma abbassarle: è così che si aiutano cittadini e imprese e si contrasta davvero l’evasione.”

Grande attenzione è stata dedicata alla sicurezza urbana, sottolineando l’importanza della videosorveglianza: “Le telecamere sono uno strumento fondamentale per prevenire la criminalità”.

Attualmente sono circa 135, distribuite dal porto alla zona del fiume Misa, con l’obiettivo di arrivare a 200 e dotarle di sistemi avanzati per la lettura delle targhe e il controllo dei varchi.

Un altro tema centrale è stato quello dell’alluvione che ha colpito il territorio nel 2022. È stata evidenziata la necessità di individuare le responsabilità del passato, ma anche il lavoro svolto dall’amministrazione per limitare gli effetti di eventi simili in futuro. In particolare, è stato ribadito l’impegno a investire nella difesa del territorio, affidandosi a esperti e pianificando interventi strutturali.

Sul fronte delle opere pubbliche, i numeri presentati sono significativi: circa 100 milioni di euro investiti negli ultimi tre anni, con ulteriori progetti già programmati.

Tra gli interventi citati, 30 chilometri di nuove asfaltature, lavori sui sottoservizi e il miglioramento generale delle infrastrutture cittadine.

L’assessore Nicola Regine è stato più volte citato per il lavoro svolto, definito “ottimo” dagli interventi.

Regine ha illustrato anche i progetti futuri, che includono interventi su impianti sportivi come lo stadio Bianchelli, il palazzetto dello sport e le piscine comunali.

Non è mancato il riferimento al valore della cosiddetta “filiera istituzionale”, che parte dal Presidente della Commissione fino al Ministero delle Infrastrutture. Secondo quanto dichiarato, questo rappresenterebbe un vantaggio concreto per ottenere finanziamenti e risorse per il territorio, a differenza delle liste civiche che non dispongono dello stesso peso politico.

Il segretario provinciale e assessora Elena Campagnolo si è soffermata sull’ambito degli investimenti ambientali: “Siamo passati da poche migliaia di euro a oltre un milione dal 2021 a oggi”. Ha poi ricordato l’alluvione del 15 settembre 2022 come uno spartiacque per la città, sottolineando la capacità della squadra di governo reagire e ricostruire. Rivendicati anche i risultati nel turismo, con Senigallia oggi tra le dieci spiagge più belle d’Italia grazie a un lavoro di squadra su più fronti.

Tra gli interventi, il consigliere comunale Andrea Carletti, ha evidenziato il cambiamento della città: “Senigallia è cambiata profondamente negli ultimi anni, ed è anche per questo che mi candido, per rappresentare persone come me, dotate di disabilità”.

Adriano Argentati ha invece sottolineato la necessità di continuità: “Il percorso avviato dall’amministrazione Olivetti sta andando nella giusta direzione e deve proseguire, affrontando in modo concreto le problematiche della città”.

Durante l’incontro è emerso anche il forte coinvolgimento dei giovani, definiti “il futuro” del progetto politico. Tra gli interventi Gianmarco Russi, responsabile di Lega Giovani e candidato in lista, ha posto l’accento sul ruolo delle nuove generazioni: “I giovani vanno formati e coinvolti: il nostro partito lo sta dimostrando. un gruppo che vuole riportare i ragazzi al centro della politica, partendo dal basso”.

La lista presentata è stata descritta come una delle più giovani, composta da 24 candidati (tra cui Campagnolo, Regine, Russi, Ceccacci) che rappresentano un mix di esperienza, entusiasmo e voglia di mettersi in gioco.