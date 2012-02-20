Nuovo casello autostradale Valpotenza sulla A14 Il nuovo svincolo di Potenza Picena, compreso tra le stazioni di Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche della A14 Bologna-Taranto

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Nuovo casello autostradale Valpotenza sulla A14: si è svolto questa mattina a Potenza Picena un incontro tra il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, Autostrade per l’Italia con l’amministratore delegato Arrigo Giana, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco Baldelli, il presidente della Provincia di Macerata Alessandro Gentilucci, i Comuni di Potenza Picena, Montelupone, Recanati, Porto Recanati e Macerata.

“La realizzazione del casello autostradale della Valpotenza – ha dichiarato il presidente Francesco Acquaroli – per chi vive e lavora in questo territorio è un sogno che diventerà realtà e cambierà il destino di un’intera valle e di un distretto industriale e produttivo. Rappresenta un’opportunità storica, un passo definitivo per rendere il territorio nuovamente competitivo e attrattivo per gli investimenti, e l’avvio del tavolo tecnico con Autostrade e i territori è il passo necessario per entrare nella fase operativa per la realizzazione di un’opera attesa da quarant’anni. Una valle tra le più importanti dal punto di vista industriale, manifatturiero, culturale e turistico della nostra regione ma che soffre un isolamento che ne ha condizionato la crescita e lo sviluppo, e anche la capacità di dare la giusta risposta di servizi alle comunità. La realizzazione del nuovo casello è il primo di una serie di interventi che dovranno dare nuova luce e nuove opportunità, offrendo rilancio produttivo, occupazione e attrattività. Rivolgo un ringraziamento ad Autostrade e all’amministratore delegato Arrigo Giana con cui è sempre vivo un confronto sui diversi dossier che riguardano il nostro territorio e sui quali anche oggi abbiamo potuto aggiornarci”.

“Tra i 1300 cantieri, per oltre 7 miliardi di euro di investimenti, c’è anche il casello della Valle del Potenza, un’infrastruttura cruciale per un territorio che esprime eccellenze su ogni versante: industriale, artigianale, agricolo, turistico e culturale – ha aggiunto l’assessore Baldelli – Il nuovo casello è il terminale di una serie di interventi che collegano le Valli del Chienti e del Potenza: la Sforzacosta-Macerata, dove sorgerà anche il nuovo ospedale del Capoluogo, la Macerata-Villa Potenza, con il nuovo Centro Fiere, l’ammodernamento della Strada ‘Regina’ per renderla più sicura. La Regione Marche ha investito oltre 50 milioni di euro per realizzare opere attese da decenni, che fungeranno da moltiplicatore di sviluppo sociale ed economico per le comunità locali. Come evidenzia lo studio dell’Associazione Nazionale dei Costruttori, per ogni euro investito in infrastrutture se ne producono altri 3,3 in termini di ricchezza distribuita sul territorio. Qualcuno, proprio in questa sala, ci disse che forse non avremmo mai visto realizzato il casello.

Oggi, grazie alla tenacia e alla visione della Giunta Acquaroli, alla collaborazione con le categorie economiche e ad ASPI, stiamo raccontando un’altra storia e stiamo scrivendo un bel futuro per le Marche, Macerata ed il suo territorio”.

Il nuovo svincolo di Potenza Picena, compreso tra le stazioni di Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche della A14 Bologna-Taranto, è tra le opere principali previste da Autostrade per l’Italia per il territorio marchigiano. I prossimi passaggi per la realizzazione dell’opera, da concludersi agli inizi del prossimo anno, prevedono il completamento dell’iter autorizzativo, in particolare il perfezionamento del progetto esecutivo – ora in corso – e la relativa fase approvativa, anche in merito alle modalità di affidamento dei lavori. Successivamente, presumibilmente nel secondo trimestre 2027, si potrà partire con l’avvio delle attività realizzative. Si tratta di un’opera concepita secondo la classica tipologia di intersezione e prevede la realizzazione di nuove rampe monodirezionali e una rampa principale bidirezionale per il collegamento con la SP 576 Helvia Recina. L’innesto con la viabilità esterna avverrà tramite una nuova rotatoria.

Il progetto è stato realizzato secondo un approccio sostenibile sia a livello ambientale che viabilistico e consentirà di spostare il traffico, soprattutto dei mezzi pesanti, dalla viabilità urbana, offrendo un collegamento diretto tra la A14 e la zona industriale e un innalzamento degli standard di sicurezza. Si tratta di una infrastruttura che, oltre a portare benefici in termini di viabilità, potrà agevolare lo sviluppo dei poli artigianali e industriali che caratterizzano il territorio e favorirne l’alta vocazione turistica.

Al termine dell’incontro di oggi, le istituzioni presenti e i rappresentanti di Autostrade per l’Italia hanno concordato sulla volontà di aprire un tavolo tecnico per favorire il confronto sulle esigenze del territorio e un aggiornamento costante sulle prossime fasi del progetto.