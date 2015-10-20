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“Case popolari a Senigallia, ora tutti sanno”

Arvultùra: "le criticità e le urgenze sono evidenti a tutte le istituzioni, da quelle locali a quelle regionali"

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Si è da poco concluso il secondo passaggio del “controllo popolare” sullo stato di manutenzione e sui costi delle case popolari di Senigallia.

Questa volta la visita ha riguardato esclusivamente il blocco di Via Capanna.

Anche in questa occasione, insieme a noi di #Arvultura e del Sunia Ancona, erano presenti il neopresidente dell’Erap Fagioli, i tecnici e il Sindaco Olivetti.

Con questa seconda tappa si è concluso il tour di conoscenza e valutazione degli stabilimenti Erap.

Ora le criticità e le urgenze sono evidenti a tutte le istituzioni, da quelle locali a quelle regionali.

Ora è il momento di concordare tempi, modi e costi degli interventi. Per questo motivo, il 28 aprile saremo noi, insieme agli inquilini, a recarci nella sede dell’Erap ad Ancona. Poi toccherà alla Regione Marche, perché senza fondi nulla può essere realizzato.

La lotta per il diritto alla casa continuerà finché non vedremo soluzioni concrete che migliorino la qualità dell’abitare.

Spazio Autogestito Arvultùra
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Pubblicato Mercoledì 8 aprile, 2026 
alle ore 9:28
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