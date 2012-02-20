Uncem Marche ha avviato una ricognizione urgente dei danni provocati dal maltempo
La richiesta rivolta agli enti locali punta a raccogliere in tempi rapidi un quadro dettagliato delle criticità e una stima economica dei danni
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Uncem Marche ha avviato una ricognizione urgente dei danni provocati dal maltempo che in questi giorni ha colpito diversi territori marchigiani,Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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