Logo farmacieFarmacie di turno


Avitabile Dr. Andrea
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa

Uncem Marche ha avviato una ricognizione urgente dei danni provocati dal maltempo

La richiesta rivolta agli enti locali punta a raccogliere in tempi rapidi un quadro dettagliato delle criticità e una stima economica dei danni

194 Letture
commenti
Cronaca
Ascolta la notizia
Autonoleggio Mariotti Massimo Senigallia - Noleggio auto, city car, suv, scooter, furgoni

Uncem Marche ha avviato una ricognizione urgente dei danni provocati dal maltempo che in questi giorni ha colpito diversi territori marchigiani,

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura