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Il Presidente della Repubblica Mattarella a San Severino per le celebrazioni del 25 aprile

Il sindaco Rosa Piermattei: "È il riconoscimento di una storia fatta di coraggio durante la Resistenza"

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Sergio Mattarella

La Città di San Severino Marche si prepara a vivere una giornata storica: il prossimo 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella renderà omaggio alla comunità settempedana con una visita ufficiale.

La notizia, accolta con profonda commozione dall’Amministrazione comunale e dalla cittadinanza, segna il culmine di un percorso di riconoscimento del valore civile e del sacrificio del territorio durante gli anni della Resistenza.

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