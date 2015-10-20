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Approvato il Programma quinquennale per le aree protette 2026-2030

L'assessore regionale Consoli: "Proteggere il nostro territorio non è una scelta ideologica, ma una responsabilità concreta"

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Panorama del promontorio del Monte Conero e delle sue campagne

“Proteggere il nostro territorio non è una scelta ideologica, ma una responsabilità concreta. Con questo programma diamo una direzione chiara: tutelare, valorizzare e rendere sempre più efficiente il sistema delle aree protette delle Marche”. Con queste parole l’assessore regionale all’Ambiente Tiziano Consoli commenta l’approvazione in Giunta della proposta di Programma Quinquennale per le Aree Protette (PQUAP) 2026-2030, che sarà ora trasmessa all’Assemblea legislativa regionale per l’approvazione definitiva.

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Regione Marche
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Pubblicato Lunedì 6 aprile, 2026 
alle ore 11:00
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