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Inaugurato il nuovo anno accademico dell’Università Politecnica delle Marche

Il rettore Quagliarini: "Ateneo in crescita, attrattivo e sempre più riconosciuto"

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Inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Politecnica delle Marche

Si è svolta la mattina di mercoledì 1° aprile, presso l’Aula Magna “Guido Bossi” del Polo Universitario Monte Dago di Ancona, la Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Accademico 2025/2026 dell’Università Politecnica delle Marche, uno dei momenti più significativi per la comunità accademica e per il territorio.

L’evento si è aperto con i saluti delle Autorità: il Sindaco della Città di Ancona, Daniele Silvetti, e il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, che hanno sottolineato il ruolo strategico dell’Ateneo per lo sviluppo culturale, scientifico ed economico della regione.

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