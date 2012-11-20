Protezione Civile: approvati da Consiglio Marche piano regionale e indirizzi provinciali
Via libera unanime alle due proposte di atto amministrativo che recepiscono la riforma della Protezione civile
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Nel corso della seduta ordinaria, seguita alla Giornata regionale “Carlo Urbani”, l’Assemblea legislativa ha approvato all’unanimità due proposte di atto amministrativo a iniziativa della Giunta regionale in materia di Protezione civile: il Piano regionale e gli indirizzi regionali per la predisposizione dei piani provinciali.
Entrambi i provvedimenti recepiscono quanto stabilito dalla nuova legge regionale “Sistema Marche di protezione civile”, approvata all’unanimità nel maggio del 2025.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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