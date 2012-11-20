Logo farmacieFarmacie di turno


Paolucci Dott.ssa Francesca
Adesso
Errore durante il parse dei dati!
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Belenchia Servizi Immobiliari - Amministrazione condomini Senigallia

Protezione Civile: approvati da Consiglio Marche piano regionale e indirizzi provinciali

Via libera unanime alle due proposte di atto amministrativo che recepiscono la riforma della Protezione civile

166 Letture
commenti
Politica
Ascolta la notizia
Seduta del Consiglio Regionale delle Marche

Nel corso della seduta ordinaria, seguita alla Giornata regionale “Carlo Urbani”, l’Assemblea legislativa ha approvato all’unanimità due proposte di atto amministrativo a iniziativa della Giunta regionale in materia di Protezione civile: il Piano regionale e gli indirizzi regionali per la predisposizione dei piani provinciali.

Entrambi i provvedimenti recepiscono quanto stabilito dalla nuova legge regionale “Sistema Marche di protezione civile”, approvata all’unanimità nel maggio del 2025.

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura