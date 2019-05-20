Vento sostenuto fino a burrasca sulle zone costiere e collinari delle Marche: allerta gialla Avviso valido per il 31 marzo 2026, emesso dalla Protezione Civile

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La Protezione Civile Regionale, in data 30 marzo ha emesso il messaggio di Allertamento n. 19/2026 per criticità dovuta a vento per tutta la giornata di martedì 31 marzo 2026.

Fenomeni: nella giornata di martedì, la formazione di una depressione sul Basso Tirreno attiverà venti sostenuti dai quadranti nord orientali che potranno raggiungere intensità fino a burrasca (62-74 km/h), specie nelle ore serali.

Il messaggio è stato disposto nel rispetto delle procedure per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico della Regione Marche in vigore dallo scorso 3 aprile 2017.

Per eventuali aggiornamenti i cittadini sono invitati a informarsi e a seguire il sito ufficiale della Protezione Civile di Senigallia www.protezionecivilesenigallia.it ; la pagina Facebook dell’Ente; gli organi di informazione, in particolare, i portali locali www.viveresenigallia.it e www.senigallianotizie.it; le frequenze delle radio locali Radio Velluto (99.6) Radio Arancia (92.6 o 103.8) e Radio Duomo (95.2).