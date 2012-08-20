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Si è costituita la Consulta Regionale per la Famiglia

"Compiamo un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle politiche a sostegno del nucleo familiare"

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Cronaca
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welfare, assistenti sociali, servizi sociali, società, famiglia

Nasce ufficialmente la Consulta Regionale per la Famiglia, l’organo consultivo e propositivo della Regione che riunisce rappresentanti istituzionali e del mondo associativo per supportare, monitorare e migliorare le politiche regionali a favore della famiglia e che resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale legislatura. La prima riunione di insediamento si svolgerà il prossimo 24 marzo nella sede regionale.

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Regione Marche
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Pubblicato Domenica 22 marzo, 2026 
alle ore 2:00
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