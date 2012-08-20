Si è costituita la Consulta Regionale per la Famiglia "Compiamo un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle politiche a sostegno del nucleo familiare"

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Nasce ufficialmente la Consulta Regionale per la Famiglia, l’organo consultivo e propositivo della Regione che riunisce rappresentanti istituzionali e del mondo associativo per supportare, monitorare e migliorare le politiche regionali a favore della famiglia e che resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale legislatura. La prima riunione di insediamento si svolgerà il prossimo 24 marzo nella sede regionale.