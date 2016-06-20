Porti Marche: confronto tra Regione e Guardia Costiera per un protocollo di collaborazione Assessore Bugaro ha incontrato Ammiraglio Ispettore Leone: "L'obiettivo è garantire sicurezza ed efficienza di scali regionali"

145 Letture Politica

Definire un protocollo d’intesa per rafforzare la sicurezza, la tutela e la gestione dei porti marchigiani: è stato questo il tema centrale dell’incontro istituzionale che si è svolto presso la sede della Regione Marche ad Ancona tra l’assessore a Porti, Aeroporto ed Interporto, Giacomo Bugaro, e l’Ammiraglio Ispettore Vincenzo Leone, Vicecomandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto della Guardia Costiera.