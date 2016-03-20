“Acquaroli come Trump, soltanto nella vittoria elettorale” Malerba (Fratelli d'Italia): "Romano ogni giorno per apparire sulla stampa se ne inventa una"

Oramai ci siamo rassegnati ad assistere giornalmente ai comunicati della sinistra ed in particolare del candidato in pectore Romano.

Questa volta per dare fiato alle trombe fa’ paragoni che non stanno ne’ in cielo ne’ in terra. Ogni giorno, per apparire sulla stampa se ne inventa una. Questa volta paragona il Presidente Acquaroli a Trump, un accostamento divertente che non si capisce cosa ci azzecca.

Si riparla di Ponte Garibaldi, uno dei pretesti preferiti dalla sinistra locale, dopo che viene riconfermato il progetto da parte della Regione. Caro Romano, sarei molto contento che tu parlassi del ponte 2 giugno in maniera dettagliata, perche’ non lo citi mai, eppure andando a fondo su’ quello che avete combinato in quella vostra realizzazione capiresti al volo l’intransigenza del Governatore nell insistere nel progetto di Ponte Garibaldi. Il ponte tanto bello, dall’estetica ammiccante da voi realizzato, modificando il progetto iniziale proposto dai tecnici regionali, parliamo del ponte 2 giugno, ha permesso l’allagamento di tutto il centro storico con danni di svariati milioni di euro.

Il ponte devo riconoscere è bello da vedere, salvaguardava benissimo l’estetica che voi amate tanto, ma si da’ il caso che è fuorilegge e va’ demolito.

Il disastro che ne è scaturito non vi è bastato e insistete solo per motivi da bastian contrario a volere la fotocopia della vostra Incapacità sul Garibaldi.

Acquaroli è una persona responsabile, seria, il Garibaldi deve essere sicuro ed a norma di legge, non vuole percorrere la vostra stessa via che ha portato soltanto un danno erariale perché il ponte 2 giugno va’ demolito e ricostruito di nuovo. Milioni di euro sulle spalle dei cittadini marchigiani. Acquaroli è consapevole della fatica e dei viaggi fatti a Roma per reperire per colpa vostra 400 milioni di euro dal Governo Meloni, soldi disponibili e che vengono utilizzati per ricostruire e dare ristori ai tanti cittadini danneggiati, ma è un realista, consapevole che se non fai dei ponti in sicurezza, ci ritroveremo nella stessa situazione drammatica del 2022 e per le vostre bizze non possiamo ogni volta spendere milioni di euro. Quindi, ti prego, se vuoi amministrare la città, evita la propaganda e parla di cose fattibili, di senso di responsabilità che ti assicuro il mio amico Francesco ne ha da vendere.

Paragonare Acquaroli a Trump è proprio fuori luogo, anche se Trump in molte cose ci piace, l’unico paragone che accomuna Acquaroli a Trump è la vittoria schiacciante della destra negli Stati Uniti e nella Regione Marche, forse è soltanto questa ragione che te li fa’ accostare, speriamo per il bene dei cittadini di accostare a maggio Olivetti al presidente americano dopo una sua riconferma schiacciante alla guida della città.

Nicola Malerba coordinatore Circoli Fratelli D’Italia Provincia di Ancona