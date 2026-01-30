Acquaroli in conferenza stampa presenta le priorità della nuova legislatura per le Marche
All'Ordine dei Giornalisti delle Marche: "Lavoriamo insieme per una regione sempre più forte e competitiva"
166 Letture0 commenti
“È un’occasione importante di confronto, uno spazio di condivisione e dialogo che ha rappresentato sempre un momento fondamentale”.
Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli la mattina di venerdì 30 gennaio nel corso della annuale conferenza stampa organizzata dalla Regione Marche in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti delle Marche. In sala la maggior parte delle testate giornalistiche regionali. L’incontro è stata occasione per fare il punto della situazione e presentare le priorità della nuova legislatura appena iniziata.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password
Effettua l'accesso ... oppure Registrati!