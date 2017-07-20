Senigallia Concerti: Čajkovskij e Brahms alla Fenice con Alessandro Taverna e la FORM Domenica 1 febbraio i grandi capolavori della musica classica

Dopo il grande successo del concerto del 17 gennaio che ha visto sul palcoscenico il jazzista con Stefano di Battista con il suo quintetto insieme alla Colours Jazz Orchestra diretta da Massimo Morganti, Senigallia Concerti mette ora in scena due grandi capolavori della musica classica, il Concerto per pianoforte e orchestra N.1 di Čajkovskij e la Terza Sinfonia di Brahms. L’appuntamento è per domenica 1 febbraio alle ore 17 al Teatro La Fenice.

Interpreti sono l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, sul podio Matthias Bamert, direttore di grandissima esperienza in questo repertorio e il pianista Alessandro Taverna interprete solista di quello che è considerato uno dei più grandi capolavori per pianoforte. Non è un caso che il Concerto di Čajkovskij sia il brano più eseguito al mondo per pianoforte e orchestra. Questa data della stagione concertistica rappresenta dunque un’occasione irripetibile per il pubblico di ascoltare capolavori così alti della musica.

Alessandro Taverna interprete dotato di grande virtuosismo, raffinatezza e sensibilità, è un genio della tastiera e vanta affermazioni internazionali, tra le altre il Leeds Piano Competition, l’Hamamatsu (Giappone), il Concorso Busoni di Bolzano, il Premio Venezia, il Premio “Arturo Benedetti Michelangeli”.

A completare il programma la Terza Sinfonia di Brahms considerata un capolavoro assoluto, nota per la sua sintesi tra intensità drammatica e lirismo, che da voce alle dinamiche interiori dell’animo umano.

“Senigallia Concerti” è la stagione organizzata dal Comune di Senigallia in collaborazione con l’Associazione Culturale LeMuse e la direzione artistica affidata al maestro Federico Mondelci. Infoline: 071.7930842 (Teatro La Fenice), www.fenicesenigallia.it, info@fenicesenigallia.it; 071.2072439 (Amat). Info su tutta la programmazione di Senigallia Concerti al sito web www.marchefestival.net. La biglietteria è aperta anche il giorno dello spettacolo, da due due ore prima dell’inizio. I biglietti sono anche in vendita nel circuito VivaTicket.

ALESSANDRO TAVERNA

Veneziano di nascita, si e formato presso la Fondazione Musicale S. Cecilia di Portogruaro, diplomandosi sotto la guida di Laura Candiago Ferrari col massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore e si e perfezionato con Piero Rattalino. Ha completato la sua formazione artistica all’Accademia Pianistica di Imola con Franco Scala, Leonid Margarius, Boris Petrushansky e Louis Lortie.

Si è esibito nelle più importanti sale e stagioni mjsicali del mondo e sono numerose le sue prestigiose affermazioni in concorsi pianistici internazionali tra i quali il Piano-e-Competition (Stati Uniti), i concorsi di Londra, di Leeds, di Hamamatsu (Giappone), il Concorso Busoni di Bolzano, il Premio Venezia, il Premio Scriabin di Grosseto, il Premio “Arturo Benedetti Michelangeli”.

Nel 2012 ha ricevuto al Quirinale da Giorgio Napolitano il Premio Presidente della Repubblica per meriti artistici e per la sua carriera internazionale.

FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana

La Form è una delle tredici istituzioni concertistiche orchestrali italiane ed è sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Marche, dai Comuni di Ancona, Macerata, Fermo, Fano e Fabriano. L’Orchestra affronta il repertorio sia lirico che sinfonico e realizza una ricca Stagione sinfonica in ambito regionale, eseguendo alcune sue produzioni anche presso prestigiosi Teatri e Società Concertistiche italiane, oltre a partecipare ad importanti manifestazioni a carattere lirico. Si è esibita con grandi interpreti (Kremer, Ashkenazy, Accardo, Dindo, Pavarotti, Devia) e sotto la guida di direttori di prestigio internazionale, quali Kuhn, Nelsson, Renzetti, Oren, Campanella, Mariotti, Battistoni. Ha effettuato tournée in Europa e vicino Oriente.